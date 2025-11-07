Marko Bojković pred velikim iskušenjem: 'Protiv Janičića sam bježao od istine, ali sam je prihvatio'

Marko Bojković ponovno će ući u kavez 15. studenoga na FNC 25 priredbi u Varaždinu, gdje ga čeka iskusni belgijski borac Donovan Desmae. Nakon poraza od Miloša Janičića, Bojković je prošao kroz ozbiljan proces samorefleksije, a sada je našem Borisu Jovičiću u serijalu 3X5 poručio da je mentalno čvršći nego ikad.

Novi početak i novi dogovori

„Dražen Forgač uvijek nama daje izbor: ‘Odgovara li vam ovaj protivnik ili ne?’ Mi uvijek na prvu prihvatimo, tako je bilo i ovaj put“, kaže Bojković. Nakon posljednjeg nastupa, njegov je tim sjeo i otvoreno razgovarao o svemu, bez skrivanja i opravdanja.

„Odmah par dana nakon meča s Janičićem okupili smo se i ja sam priznao sve svoje greške, a oni su priznali svoje. Napravili smo novi dogovor, postavili su mi uvjete koje moram ispuniti da bih nastavio suradnju s njima. Ti ljudi nisu sa mnom zbog novca ili slave, pomagali su mi kad nisam imao ništa“, dodaje.

O protivniku: "Moram biti najbolji na svijetu 15 minuta"

Donovan Desmae nije ime koje se smije podcijeniti. Belgijanac je veteran europske MMA scene, poznat po smirenosti i iskustvu. Bojković ga cijeni, ali ga se ne boji.

„On je pravi veteran, pobjeđivao je ozbiljne borce. Pametan je, ne srlja, vidi se da ima školu. Stalno je u fokusu, izbjegava udarce i razmišlja. Znam da moram biti spreman na tri runde i da nema opuštanja dok sudac ne kaže kraj. U tih petnaest minuta moram biti najbolji na svijetu.“

Nakon Varaždina – novi ugovor i mogući meč u Münchenu

FNC planira daljnju suradnju s Bojkovićem, koji bi uskoro trebao potpisati novi ugovor. „Ako sve prođe kako treba, možda već u veljači nastupim u Münchenu. No, prvo čekamo prosinac i borbu Miloša Janičića u Podgorici. Što god on napravi, pobijedi ili izgubi, ja moram prihvatiti taj revanš kad god on kaže. Volio bih da to bude što prije.“

Lekcija iz poraza: "Ako bježiš od onoga što se dogodilo, nisi to prihvatio"

Poraz od Janičića nije ga slomio. Naprotiv, otvorio mu je oči. „Izgubio sam jer je bio bolji od mene taj dan. To je realnost i moraš to prihvatiti. Lagano sam trenirao, sve je išlo nizbrdo. Dosta sam to olako shvatio“, iskreno priznaje.

Ono što ga najviše boli nije sam poraz, nego osjećaj da nije dao sve od sebe. „Znam da sam mogao više pružiti, a nisam. Trener Icko mi je stalno govorio da pazim na fokus, da ne primam toliko udaraca. Ja sam mislio ‘ma neće se to meni dogoditi’, ali eto, dogodilo se.“

Reakcije nakon poraza

„Prvih par dana u Beogradu bilo mi je čudno, mislio sam da će me ljudi zezati, ali ne, prilazili su mi, čestitali na hrabrosti, davali podršku“, prisjeća se Bojković.

Nakon meča je odradio i preglede: „Radio sam magnetnu rezonancu glave. Snimali su me dvaput jer prvi put ništa nisu našli. Nisu mogli vjerovati da sam primio toliko udaraca, a da nisam imao ni potres mozga.“

Revanš kao motivacija

Na pitanje o revanšu s Janičićem, Bojković je jasan: „Sa sportske strane, želim taj revanš. On zna da tu može zaraditi najviše, a ja znam da zaslužujem tu priliku. No, prvo moram pobijediti u Varaždinu. Poslije toga, sve će biti jasno“, zaključio je.

Marko Bojković danas zvuči zrelije, fokusiranije i samosvjesnije nego ikad. Izgubio je borbu, ali dobio lekciju. A kada u Varaždinu krene borba protiv Desmaea, u kavez će ući čovjek koji zna da pobjede ne dolaze slučajno.

