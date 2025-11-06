Martin Batur grmi zbog Delije: ‘Ni seoska liga ne bi to napravila! U Varaždinu ću sve pokazati’

Hrvatski MMA borac Martin Batur krajem studenog vraća se u kavez na FNC eventu u Varaždinu koji možete gledati na platformi VOYO! U razgovoru je otkrio detalje o pripremama, oporavku od teške ozljede, ali i komentirao nedavni kaos oko borbe svog prijatelja i kolege Ante Delije.

'Ono što se dogodilo Deliji je pravi cirkus'

Batur nije skrivao razočaranje zbog kontroverznog prekida Delijine borbe u PFL-u.

“Ono što se dogodilo Deliji je pravi cirkus. Ja ne znam kako se to može događati jednoj od najboljih organizacija, nema smisla nikakvog. Sudac je prekinuo, rekao stop, borba je završila. Delija je to proslavio, ispraznio se energetski i emocionalno. On je prava MMA ubojica, ne možeš ti njega smiriti pa mu reći ‘hajde ponovo se bori’. Još su Cortesu Acosti dali bonus od 50 tisuća dolara, pa to ni seoska liga ne bi napravila.”

Kamp u Bosni

Uoči nastupa u Varaždinu, Batur trenira u Bosni, a u kampu mu društvo prave Ivan Erslan i Poljak Adamek, a sve to u novoj dvorani jednog od najboljih hrvatskih boraca Roberta Soldića.

“Baš je dobro, dobra ekipa i atmosfera, Bosna blažena, stvarno nemam ništa negativno za reći o kampu. Vikendom malo odmorimo na vikendici na 1500 metara, ali kad su dani pauze, jedva čekamo se baš odmoriti.”

'Sve se smrskalo, ali nisam stao'

Batur je prošle godine doživio tešku ozljedu noge odmah na početku borbe, no brzo se oporavio i vratio treninzima.

“Bile su dobre pripreme, a onda uđeš u kavez i pukne ti noga nakon prvog udarca. Bio sam jako razočaran, ali sutradan sam se probudio i rekao "tako je moralo biti". Dogovorio sam operaciju koja je prošla super i nakon dva dana krenuo s terapijama. Nisam stao s treninzima onog što sam mogao. Znam koliko mogu i koliko vrijedim.”

Prisjetio se i samog trenutka ozljede:

“Prvi udarac nogom kad sam bacio, već sam osjetio da se nešto dogodilo. Puklo je jako. Kasnije, kad sam išao u rušenje, shvatio sam da ne mogu stajati na nozi. Sve se unutra ‘drobilo’, užasan osjećaj.”

'U Varaždinu dajem sve od sebe'

Batur poručuje da je sada u punoj formi i da u Varaždinu želi pokazati sve što zna.

“Ja ću tu noć dati sve od sebe, to obećajem svima. Neka bolji pobjedi. Cilj mi je pojas u teškoj kategoriji i gazim prema tome. Imam još dvije borbe po ugovoru s FNC-om i nadam se da ću pobijediti obje.”

O kralju teške divizije Ivanu Vitasoviću

Na kraju se osvrnuo i na aktualnog prvaka FNC teške kategorije Ivana Vitasovića:

“Vitasović se dobro spremio i shvatio sve ozbiljno. Stošiću nije bio dan, a možda je Vitasović jednostavno bio bolji. Kondicija mu je bila bolesna, radio je svih pet rundi i srušio rekord po udarcima. Veseli me potencijalni meč s njim – on ne odustaje, ja ne odustajem. Nadam se da će se ta borba dogoditi za pojas.”

POGLEDAJTE VIDEO: Shrvani Martin Batur obratio se publici nakon šokantne ozljede u glavnom meču FNC spektakla u Zadru