Hrvatski teškaš pred rat u Varaždinu: ‘On meni želi otkinut glavu, ali i ja njemu!’

Sutrašnja FNC večer u dvorani u Varaždinu donosi poseban main event! Batur protiv Kite, okršaj koji obećava vatru.

Batur je u razgovoru za Net.hr otkrio kako se osjeća: „Osjećam se dobro, dobar sam, zdrav sam. Jedva čekam sutra da uđem u kavez i ponovo to osjetim.“

Spektakularni FNC 25 event ekskluzivno gledajte 29. studenog na platformi VOYO!

Za ovaj meč temeljito se spremio, ove i pretprošle pripreme proveo je kod legendarnog Roberta Soldić, u atmosferi profesionalizma i fokusa u Vitezu: „Sve je dobro prošlo, bili smo pod nadzorom našeg Robocopa. Spreman sam!“

Protivnik mu je sve samo ne lak, poljski veteran s 45 profesionalnih borbi, silne iskustvo i reputaciju. „Velik je, ogroman je i iskusan. Ima 45 borbi i treba biti oprezan. On meni želi otkinut glave, ali bome i ja njemu. Neka bolji pobijedi.“

Spektakularni FNC 25 event ekskluzivno gledajte 29. studenog na platformi VOYO!

Za Baturom je već težak udarac koji je doživio u svom rodnom gradu, ozljeda i poraz u Zadru, pred domaćom publikom. No sada želi sazvati novi početak. „Zadar je Zadar. To je moj grad i posebno mi je bilo boriti se u Zadru. To je teško nadmašiti, ali jedva čekam sutra izaći i ponovo osjetiti publiku.“

FNC 25 je nova prilika

FNC 25 donosi spektakl u sjever Hrvatske, po prvi put u Varaždin. Batur vs Kita predvode večer u teškoj kategoriji, a očekuje nas ukupno 11 borbi, a sve možete pratiti na platformi VOYO!

POGLEDAJTE VIDEO: Batur pred rat u Varaždinu: ‘On meni želi otkinut glavu, ali i ja njemu!’