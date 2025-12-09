Nakon pola godine pauze vraća se u oktagon: Borac iz Rame otkrio što sprema za Podgoricu

Nakon što su se dojmovi spektakularnog FNC 25 eventa u Varaždinu tek smirili, pozornost MMA scene već je usmjerena prema novom izazovu, FNC 26 u Podgorici. Najveća regionalna MMA organizacija prvi put stiže u Crnu Goru, gdje će 20. prosinca održati posljednji event u ovoj iznimno uspješnoj godini.

Atmosfera u Podgorici već je na vrhuncu, a očekuje se da će gala srušiti rekorde gledanosti i posjećenosti. Event će biti dostupan ekskluzivno na platformi VOYO.

'Poraz me nije poljuljao. U glavi sam nastavio kao da se ništa nije dogodilo.'

Jedno od najzvučnijih imena koje se vraća u oktogon jest Tomislav ‘Gegan’ Sičaja, borac koji će nakon pola godine pauze ponovno kročiti u kavez. Posljednji put gledali smo ga na FNC 22, gdje je doživio prvi poraz u karijeri u borbi protiv Simeona Kaslidisa. Uoči povratka razgovarali smo s njim o mentalnom resetu, pripremama, očekivanjima i ambicijama za iduću godinu.

Sičaja ističe kako ga poraz iz travnja nije mentalno poljuljao te da ga ne doživljava kao stvarni neuspjeh.

„Iskreno, meni je to isto kao da nisam ni izgubio, jer sam dominirao cijelu borbu. U glavi sam samo nastavio kao da slijedi idući meč. Taj poraz mi nije predstavljao nikakvu prepreku, niti me mentalno poremetio“, kaže Sičaja, dodajući kako mu je fokus ostao isti od prvog dana.

Sičaja otkriva kako je pripreme za borbu protiv Zorana Šolaje započeo prije nešto više od mjesec dana, čim je potvrđen meč. „Saznao sam otprilike prije mjesec dana, možda malo više. Od tada se baš specifično spremamo za njega“, kaže ATT-ov borac u velter kategoriji.

Dolazak FNC-a u Crnu Goru doživljava kao poseban trenutak, a publika, vjeruje, neće razočarati. „Siguran sam da ću imati veliku podršku ljudi iz Rame i Hercegovine. Moji navijači su uvijek najglasniji. Očekujem sjajnu atmosferu.“

Govoreći o vlastitom razvoju i trenutnoj poziciji u karijeri, Sičaja ističe da je zadovoljan smjerom u kojem ide: „Uživam u procesu i stvarno mi je odlično. Kako organizacija raste, tako mi borci napredujemo… Mislim da može biti samo još bolje.“

Planovi za iduću godinu su jasni i ambiciozni. „Ako Bog da, planiram barem dvije borbe, a ako bude moguće i tri. Vidjet ćete me često.“

O mogućem revanšu protiv Simeona Kaslidisa govori otvoreno i bez zadrške: „Odmah sam rekao da sam za. I on je bio za, samo se nakratko povukao. Sada je izjavio da je opet tu i spreman. Ako pobijedim ovu borbu, revanš može bez problema.“

Kad je riječ o predstojećem ogledu u Podgorici, Sičaja nema dvojbi: „Pobjeda, naravno. Nema tu puno filozofije.“

Ne opterećuje se time kako će borba završiti. „To se ne bira. Vidjet ćemo kad uđemo unutra. Meni odgovara sve — možemo tri runde ‘ground and pounda’, možemo se potući odmah u prvoj pa tko padne, padne. Spreman sam na sve.“

