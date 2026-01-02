SpaceX mijenja strategiju za Starlink: Velike promjene sa satelitima, a sve zbog sigurnosti

Tvrtka SpaceX započela je značajnu reorganizaciju svoje opsežne satelitske mreže Starlink. Planirano je da se tijekom 2026. godine gotovo polovica aktivne flote, što obuhvaća oko 4400 satelita, premjesti s operativne visine od 550 na 480 kilometara.

Ovaj strateški potez, koji je najavio Michael Nicolls, potpredsjednik inženjerskog odjela za Starlink, ima za cilj unaprijediti sigurnost u sve napučenijoj niskoj Zemljinoj orbiti te uspostaviti nove standarde za odgovorno upravljanje svemirskim resursima, piše SatNews.

Foto: Profimedia

Sigurnosne prednosti niže orbite

Odluka o spuštanju satelita temelji se na nekoliko ključnih sigurnosnih prednosti. Prije svega, orbitalni prostor na visinama ispod 500 kilometara sadrži značajno manji broj svemirskog otpada i drugih satelitskih konstelacija. Time se značajno smanjuje ukupna vjerojatnost sudara.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Drugi, jednako važan razlog, temelji se na fizikalnim zakonima. Na nižoj visini od 480 kilometara, utjecaj atmosferskog otpora je znatno izraženiji. To osigurava da će svaki satelit koji postane neoperativan prirodnim putem deorbitirati i u potpunosti izgorjeti u atmosferi unutar nekoliko mjeseci. Usporedbe radi, na visini od 550 kilometara, taj bi proces, osobito tijekom razdoblja niske sunčeve aktivnosti, mogao potrajati i više od četiri godine, čime bi neispravan satelit predstavljao dugoročnu orbitalnu prijetnju.

Foto: Profimedia

Reakcija na rastuće rizike u svemiru

Ova inicijativa dolazi u trenutku kada broj objekata u Zemljinoj orbiti bilježi nagli porast, s obzirom na to da komercijalne tvrtke i državne agencije ubrzano lansiraju desetke tisuća satelita za internetske usluge, komunikacije i promatranje Zemlje. Kao najveći svjetski satelitski operater, s mrežom koja obuhvaća gotovo deset tisuća satelita, SpaceX je svjestan svoje odgovornosti za očuvanje održivosti orbitalnog prostora.

Dodatan poticaj za ovu mjeru bio je incident iz prosinca 2025. godine, kada je jedan satelit iz konstelacije Starlink pretrpio tehnički kvar koji je rezultirao stvaranjem manje količine otpada. Iako je pouzdanost mreže Starlink iznimno visoka, sa samo dva zabilježena kvara na više od devet tisuća lansiranih satelita, taj je događaj poslužio kao podsjetnik na realne opasnosti koje postoje u sve napučenijem svemirskom okruženju.

Cjelokupna operacija premještanja satelita provodi se u uskoj koordinaciji s američkim svemirskim zapovjedništvom (USSPACECOM), regulatornim tijelima i drugim satelitskim operaterima kako bi se izbjegle potencijalne kolizije tijekom izvođenja manevara.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Siniša je 26 puta pokušao baciti cigarete: Psiholozi otkrivaju zašto pucaju novogodišnje odluke!