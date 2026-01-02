Najmlađi general, šef špijuna, a sada desna ruka Zelenskog: Budanov ima novu moćnu poziciju

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u petak da je ponudio moćnu poziciju šefa svojeg ureda ravnatelju vojnoobavještajne službe Kirilu Budanovu.

Budanov (39) će zamijenit dugogodišnjeg bliskog suradnika predsjednika Zelenskog, Andrija Jermaka, koji je odstupio s te dužnosti u studenom usred korupcijskog skandala koji je razbjesnio javnost zbog duboko ukorijenjene korupcije na visokoj razini dok se Ukrajina bori za opstanak.

Jermak, koji je također bio glavni ukrajinski pregovarač u mirovnim pregovorima pod pokroviteljstvom SAD-a, nije bio proglašen sumnjivcem u istrazi korupcijske afere vrijedne 100 milijuna američkih dolara u energetskom sektoru.

Tko je Kiril Budanov?

Budanovljev brzi uspon do jednog od najmlađih generala u povijesti Ukrajine krenuo je u kolovozu 2016. godine, kada je potpukovnik ruske Federalne sigurnosne službe (FSB) ubijen na Krimu. Vjerovalo se da je Budanov bio jedan od ukrajinskih specijalnih operatera koji su radili iza neprijateljskih linija. Kasnije je odlikovan ukrajinskim ordenom za hrabrost.

Šefom Ukrajinske glavne obavještajne službe imenovan je 2020. godine, sa samo 34 godine. Pod njegovim vodstvom GUR se tijekom ruske invazije razvio u jednu od ključnih i najučinkovitijih institucija ukrajinskog sigurnosnog aparata.

Od ruske invazije 24. veljače 2022. godine, sudjelovao je u razmjenama zarobljenika i bio je predsjednik tijela za koordinaciju tretmana ratnih zarobljenika.Budanov je u međuvremenu postao jedno od najprepoznatljivijih imena u Ukrajini, a njegova služba uživa reputaciju jedne od najkompetentnijih državnih institucija.

