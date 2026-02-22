FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
AJMOOO /

Ante Delija uskoro ima veliki meč u UFC-u: Evo kad i gdje ga možete gledati

Ante Delija uskoro ima veliki meč u UFC-u: Evo kad i gdje ga možete gledati
×
Foto: PxImages, Px Images/Alamy/Profimedia

Tekstualni prijenos meča Ante Delija - Sergej Spivak možete pratiti na portalu Net.hr. Očekuje se da bi Delija mogao u kavez nešto prije 3 sata ujutro

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
22.2.2026.
2:04
PxImages, Px Images/Alamy/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ante Delija na UFC 267 Fight Nightu u Houstonu uskoro ulazi u kavez protiv iskusnog Sergeja Spivaka iz Moldavije. Delija, Hodajuća Nevolja, protiv Spivaka traži treću pobjedu u UFC-u, nakon što je u posljednjem meču na kontroverzan način izgubio od Dominikanca Walda Cortesa-Acoste.

UŽIVO

Meč između hrvatskog i moldavskog borca jedanaesta je borba po redu. Glavne borbe večeri, u sklopu kojih nastupa i Delija, počinju u 2 sata ujutro. Očekuje se da bi Delija mogao u kavez nešto prije 3 sata ujutro. Delija je službeno vaganje za UFC Fight Night 267. Ante Delija je sa 108,4 kg osjetno lakši od protivnika Sergeja Spivaka (114 kg). Meč možete gledati na kanalu Arena Fight i streaming servisu UFC Fight Pass.

POGLEDAJTE VIDEO: Čudesni Martinjak za 69 sekundi razvalio 'Uragana': Pogledajte 'topove' svih 'topova'

Ante DelijaUfcMma
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx