Ante Delija uskoro ima veliki meč u UFC-u: Evo kad i gdje ga možete gledati

Ante Delija na UFC 267 Fight Nightu u Houstonu uskoro ulazi u kavez protiv iskusnog Sergeja Spivaka iz Moldavije. Delija, Hodajuća Nevolja, protiv Spivaka traži treću pobjedu u UFC-u, nakon što je u posljednjem meču na kontroverzan način izgubio od Dominikanca Walda Cortesa-Acoste.

Meč između hrvatskog i moldavskog borca jedanaesta je borba po redu. Glavne borbe večeri, u sklopu kojih nastupa i Delija, počinju u 2 sata ujutro. Očekuje se da bi Delija mogao u kavez nešto prije 3 sata ujutro. Delija je službeno vaganje za UFC Fight Night 267. Ante Delija je sa 108,4 kg osjetno lakši od protivnika Sergeja Spivaka (114 kg). Meč možete gledati na kanalu Arena Fight i streaming servisu UFC Fight Pass.

