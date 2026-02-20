FREEMAIL
HODAJUĆA NEVOLJA /

Delija pokazao impresivan izgled na vaganju, njegov protivnik dosta teži

Delija pokazao impresivan izgled na vaganju, njegov protivnik dosta teži
Foto: PX Images/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Meč je na rasporedu sa subote na nedjelju na UFC Fight Nightu 267 u Houstonu

20.2.2026.
18:55
Sportski.net
PX Images/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Ante Delija spreman je za novi UFC izazov. Dubrovački teškaš odradio je vaganje pred svoj treći UFC meč u kojem će tražiti drugu pobjedu.

Meč je na rasporedu u noći sa subote na nedjelju na UFC Fight Nightu 267 u Houstonu. Deliji je vaga pokazala 108,4 kilograma što je njegova standardna težina. Njegov iskusni protivnik Sergej Spivak je nešto manje od 6 kilograma teži od Delije, on je na 114 kilograma. 

 

 

Podsjetimo, Delija je u UFC-u na impresivan način pobijedio Poljaka Marcina Tyburu, a onda je na kontroverzan način izgubio od Dominikanca Walda Cortesa-Acoste.

 

 

Priredbu u Texasu predvode bivši UFC-ov prvak u srednjoj kategoriji Sean Strickland i Anthony "Fluffy" Hernandez. Oni također nisu imali problema s vagom.

