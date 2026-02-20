Delija pokazao impresivan izgled na vaganju, njegov protivnik dosta teži
Meč je na rasporedu sa subote na nedjelju na UFC Fight Nightu 267 u Houstonu
Ante Delija spreman je za novi UFC izazov. Dubrovački teškaš odradio je vaganje pred svoj treći UFC meč u kojem će tražiti drugu pobjedu.
Meč je na rasporedu u noći sa subote na nedjelju na UFC Fight Nightu 267 u Houstonu. Deliji je vaga pokazala 108,4 kilograma što je njegova standardna težina. Njegov iskusni protivnik Sergej Spivak je nešto manje od 6 kilograma teži od Delije, on je na 114 kilograma.
#UFCHouston official weigh-in result: Ante Delija 239 pic.twitter.com/Sbs9hO214G— Amy Kaplan (@PhotoAmy33) February 20, 2026
Podsjetimo, Delija je u UFC-u na impresivan način pobijedio Poljaka Marcina Tyburu, a onda je na kontroverzan način izgubio od Dominikanca Walda Cortesa-Acoste.
#UFCHouston official weigh-in result: Serghei Spivac 251.5 pic.twitter.com/jQ7QS2ADAx— Amy Kaplan (@PhotoAmy33) February 20, 2026
Priredbu u Texasu predvode bivši UFC-ov prvak u srednjoj kategoriji Sean Strickland i Anthony "Fluffy" Hernandez. Oni također nisu imali problema s vagom.
