Delija pokazao impresivan izgled na vaganju, njegov protivnik dosta teži

Ante Delija spreman je za novi UFC izazov. Dubrovački teškaš odradio je vaganje pred svoj treći UFC meč u kojem će tražiti drugu pobjedu.

Meč je na rasporedu u noći sa subote na nedjelju na UFC Fight Nightu 267 u Houstonu. Deliji je vaga pokazala 108,4 kilograma što je njegova standardna težina. Njegov iskusni protivnik Sergej Spivak je nešto manje od 6 kilograma teži od Delije, on je na 114 kilograma.

Podsjetimo, Delija je u UFC-u na impresivan način pobijedio Poljaka Marcina Tyburu, a onda je na kontroverzan način izgubio od Dominikanca Walda Cortesa-Acoste.

Priredbu u Texasu predvode bivši UFC-ov prvak u srednjoj kategoriji Sean Strickland i Anthony "Fluffy" Hernandez. Oni također nisu imali problema s vagom.

