TOPNICI U PROBLEMIMA /

Triler u Engleskoj: Istopila se prednost Arsenala, City sve bliže samom vrhu

Triler u Engleskoj: Istopila se prednost Arsenala, City sve bliže samom vrhu
Foto: Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia

City je pobijedio i stigao na 56 bodova, Arsenal ima samo dva više

21.2.2026.
23:39
Hina
Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia
Nogometaši Manchester Cityja primaknuli su se Arsenalu na samo dva boda zaostatka na vrhu ljestvice engleskog prvenstva 2-1 domaćom pobjedom protiv Newcastle Uniteda u 27. kolu.

Sva tri gola pala su između 14. i 27. minute, u tim je minutama golove za City zabijao O'Reilly (14, 27), dok je u međuvremenu Hall (22) nakratko poravnao na 1-1.

Joško Gvardiol i Mateo Kovačić zbog ozljeda nisu konkurirali za nastup u momčadi Cityja koja sada ima 56 bodova, dva manje od Arsenala, a oba sastava su odigrala po 27 susreta. 

Newcastle je 10. sa 36 bodova.

Mateo KovačićJoško GvardiolManchester CityArsenalNewcastle UnitedPremierliga
