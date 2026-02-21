Triler u Engleskoj: Istopila se prednost Arsenala, City sve bliže samom vrhu

Nogometaši Manchester Cityja primaknuli su se Arsenalu na samo dva boda zaostatka na vrhu ljestvice engleskog prvenstva 2-1 domaćom pobjedom protiv Newcastle Uniteda u 27. kolu.

Sva tri gola pala su između 14. i 27. minute, u tim je minutama golove za City zabijao O'Reilly (14, 27), dok je u međuvremenu Hall (22) nakratko poravnao na 1-1.

Joško Gvardiol i Mateo Kovačić zbog ozljeda nisu konkurirali za nastup u momčadi Cityja koja sada ima 56 bodova, dva manje od Arsenala, a oba sastava su odigrala po 27 susreta.

Newcastle je 10. sa 36 bodova.

