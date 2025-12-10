Europa u sukobu s Amerikancima? Tonči Tadić razjasnio Trumpove namjere: 'To je potpuno krivo'

Donald Trump je u opsežnom intervjuu za Politico oštro napao europske čelnike, za koje smatra da su slabi i nesposobni nositi se s migracijom i ratom u Ukrajini. To je najžešća Trumpova osuda zapadnih demokracija do sada.

"Mislim da su slabi", rekao je Trump o europskim političkim čelnicima. "Ali također mislim da žele biti toliko politički korektni. Mislim da ne znaju što činiti. Europa ne zna što učiniti", dodao je. Više o tome pročitajte OVDJE.

Nuklearni fizičar i analitičar Tonči Tadić gostovao je u utorak u RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić, a između ostalog komentirao je i politiku i odnos američkog predsjednika Donalda Trumpa i SAD-a prema Europskoj uniji. Cijeli razgovor pogledajte OVDJE.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Europu doživljava kao suparnika'

Tadić je odbacio Trumpovu tvrdnju i smatra da se takvim izjavama služi da bi prikrio teško stanje američkog gospodarstva, koje se suočava s rastom nezaposlenosti i problemima u robnoj razmjeni zbog Trumpovih carina. "Najlakše je u tom slučaju prebaciti lopticu na priču da Europi jako teško ide", smatra Tadić.

"Ovdje se jasno vidi da Trump ne doživljava Europu kao partnera, nego kao suparnika. Što je potpuno krivo", poručio je. Upozorava da će se Amerika, ako se nada da će Rusija i Kina biti bolji partneri od Europe, "ljuto prevariti."

Što se tiče dojma da Europa djeluje "slabašno", Tadić to ne vidi kao slabost, već kao posljedicu pristojnog i na međunarodnom pravu utemeljenog djelovanja. Smatra da se europski čelnici čine slabima samo u usporedbi s onima koji se ne ponašaju prema tim normama.

"S jedne strane imate nekoga tko se ponaša kao da je na čelu mafijaškog kartela u Kremlju, a s druge strane u Bijeloj kući imate čovjeka koji se ponaša kao da je Don Vito Corleone", rekao je Tadić usporedivši Trumpa i Vladimira Putina.

'Američka pomoć ostaje u Americi'

Tadić smatra da je bolje djelovati kao Europska unija u duhu zajedništva i u duhu povelje UN-a, nego rušiti sva moguća pravila, jer se to na kraju odbije o glavu onima koji to čine.

Tadić se osvrnuo i na činjenicu da je Amerika sveukupno Ukrajini dala 130 milijardi dolara, dok je Europska unija dala više od 200 milijardi dolara pomoći. Smatra kako Trump najčešće kaže nešto čisto radi efekta.

Također je istaknuo ključnu razliku između vojne pomoći Europe i Sjedinjenih Američkih Država. "Američka pomoć najvećim dijelom ostaje u Americi. Proizvodilo se novo oružje za američke oružane snage, a staro oružje se umjesto toga slalo Ukrajincima. I to je realnost. Od početka Trumpovog mandata zapravo nema nikakvih američkih donacija Ukrajini", zaključio je Tadić.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump dobio dugo očekivanu nagradu za mir, ali ne od Šveđana: 'Tu je i prekrasna medalja za Vas'