Preminuo je legendarni redatelj Béla Tarr

Mađarski filmski redatelj Béla Tarr, autor kultnih filmova ''Sotonski tango'' i ''Prokletstvo'', preminuo je u 71. godini života, objavila je u utorak Europska filmska akademija, javlja Variety.

U priopćenju se navodi da je Tarr umro ujutro, nakon duge i teške bolesti. Europska filmska akademija opisala ga je kao iznimnog autora i snažnu umjetničku i političku osobnost, duboko poštovanu među kolegama i publikom diljem svijeta. Obitelj je zamolila medije i javnost za razumijevanje te naglasila da u ovom razdoblju neće davati izjave.

Foto: David Zorrakino/zuma Press/profimedia

Béla Tarr smatra se jednim od ključnih autora europskog art-filma. Međunarodnu je reputaciju stekao radikalnim filmskim stilom obilježenim dugim kadrovima, crno-bijelom fotografijom i temama društvene propasti, beznađa i ljudske egzistencije. Njegov sedmosatni film ''Sotonski tango'' iz 1994. često se navodi među najvažnijim filmskim ostvarenjima 20. stoljeća.

Foto: Album - Archivo Abc - Inés Baucells/album/profimedia

Posljednji dugometražni film, The Turin Horse (2011.), najavio je kao oproštaj od režije, nakon čega se posvetio pedagoškom radu i mentoriranju mladih filmaša.

