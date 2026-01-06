FREEMAIL
U 71. GODINI /

Preminuo je legendarni redatelj Béla Tarr

Preminuo je legendarni redatelj Béla Tarr
Foto: David Zorrakino/contactophoto/profimedia

Posljednji dugometražni film, The Turin Horse (2011.), najavio je kao oproštaj od režije, nakon čega se posvetio pedagoškom radu i mentoriranju mladih filmaša

6.1.2026.
13:40
Hot.hr
David Zorrakino/contactophoto/profimedia
Mađarski filmski redatelj Béla Tarr, autor kultnih filmova ''Sotonski tango'' i ''Prokletstvo'', preminuo je u 71. godini života, objavila je u utorak Europska filmska akademija, javlja Variety. 

U priopćenju se navodi da je Tarr umro ujutro, nakon duge i teške bolesti. Europska filmska akademija opisala ga je kao iznimnog autora i snažnu umjetničku i političku osobnost, duboko poštovanu među kolegama i publikom diljem svijeta. Obitelj je zamolila medije i javnost za razumijevanje te naglasila da u ovom razdoblju neće davati izjave. 

Preminuo je legendarni redatelj Béla Tarr
Foto: David Zorrakino/zuma Press/profimedia

Béla Tarr smatra se jednim od ključnih autora europskog art-filma. Međunarodnu je reputaciju stekao radikalnim filmskim stilom obilježenim dugim kadrovima, crno-bijelom fotografijom i temama društvene propasti, beznađa i ljudske egzistencije. Njegov sedmosatni film ''Sotonski tango'' iz 1994. često se navodi među najvažnijim filmskim ostvarenjima 20. stoljeća.

Preminuo je legendarni redatelj Béla Tarr
Foto: Album - Archivo Abc - Inés Baucells/album/profimedia

Posljednji dugometražni film, The Turin Horse (2011.), najavio je kao oproštaj od režije, nakon čega se posvetio pedagoškom radu i mentoriranju mladih filmaša.

RedateljMađarskaFilmovi
U 71. GODINI /
Preminuo je legendarni redatelj Béla Tarr