Preminuo je legendarni redatelj Béla Tarr
Posljednji dugometražni film, The Turin Horse (2011.), najavio je kao oproštaj od režije, nakon čega se posvetio pedagoškom radu i mentoriranju mladih filmaša
Mađarski filmski redatelj Béla Tarr, autor kultnih filmova ''Sotonski tango'' i ''Prokletstvo'', preminuo je u 71. godini života, objavila je u utorak Europska filmska akademija, javlja Variety.
U priopćenju se navodi da je Tarr umro ujutro, nakon duge i teške bolesti. Europska filmska akademija opisala ga je kao iznimnog autora i snažnu umjetničku i političku osobnost, duboko poštovanu među kolegama i publikom diljem svijeta. Obitelj je zamolila medije i javnost za razumijevanje te naglasila da u ovom razdoblju neće davati izjave.
Béla Tarr smatra se jednim od ključnih autora europskog art-filma. Međunarodnu je reputaciju stekao radikalnim filmskim stilom obilježenim dugim kadrovima, crno-bijelom fotografijom i temama društvene propasti, beznađa i ljudske egzistencije. Njegov sedmosatni film ''Sotonski tango'' iz 1994. često se navodi među najvažnijim filmskim ostvarenjima 20. stoljeća.
Posljednji dugometražni film, The Turin Horse (2011.), najavio je kao oproštaj od režije, nakon čega se posvetio pedagoškom radu i mentoriranju mladih filmaša.
