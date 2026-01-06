Europa odgovorila Trumpu: 'Grenland pripada njegovim ljudima!'

Čelnici Francuske, Njemačke, Italije, Poljske, Španjolske, Velike Britanije i Danske upravo su izdali zajedničku izjavu o Grenlandu u kojoj tvrde da arktički teritorij pripada Danskoj.

"Danska i Grenland, i samo oni, odlučuju o pitanjima koja se tiču ​​Danske i Grenlanda", stoji u poruci.

"Arktička sigurnost ostaje ključni prioritet za Europu i od presudne je važnosti za međunarodnu i transatlantsku sigurnost. NATO je jasno dao do znanja da je arktička regija prioritet te da europski saveznici pojačavaju svoje djelovanje.

Mi i mnogi drugi saveznici povećali smo svoju prisutnost, aktivnosti i ulaganja kako bismo Arktik održali sigurnim i odvraćali protivnike. Kraljevina Danska - uključujući Grenland - dio je NATO-a.

Sigurnost na Arktiku stoga se mora osiguravati zajednički, u suradnji s NATO saveznicima, uključujući Sjedinjene Države, uz poštivanje načela Povelje UN-a, uključujući suverenitet, teritorijalnu cjelovitost i nepovredivost granica.

To su univerzalna načela i nećemo ih prestati braniti. Sjedinjene Države ključan su partner u tom nastojanju, kao NATO saveznik i kroz obrambeni sporazum između Kraljevine Danske i Sjedinjenih Država iz 1951. godine.

Grenland pripada njegovim ljudima. Isključivo Danska i Grenland imaju pravo odlučivati o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda", stoji u zajedničkoj izjavi.