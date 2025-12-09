Tonči Tadić za RTL Direkt: 'Rusija se ponaša mafijaški kartel, a Trump je kao Vito Corleone'

Europa propada. Tako na naš kontinent gleda Donald Trump. Američki predsjednik dao je intervju za Politico u kojem je najveći prostor posvetio kritici Europe. Trump kaže da europske države ne rade dobar posao ni u ratu ni u vođenju politika, da previše pričaju, a premalo proizvode, i da im je imigracijska politika katastrofa.

Istovremeno, kaže da bi volio vidjeti snažnu Europu, ali uz radikalne promjene, prije svega deportacije. Ne treba čuditi da je u Strategiji nacionalne sigurnosti Trumpova administracija najavila podršku europskoj desnici koja razmišlja na Trumpovoj liniji i želi da on spasi Europu.

"Uf, to je gadna stvar. Gledajte, Europa mora biti vrlo oprezna. Treba učiniti puno stvari koje i mi želimo da bi Europa ostala Europa. Ona zasad ide u lošem smjeru. To je loše, vrlo loše za ljude. Ne želimo da se Europa toliko promijeni. Idete u nekim vrlo lošim smjerovima", kaže Trump.

O Trumpovoj politici prema Europi, Putinu i Ukrajini, ali i o nuklearnoj prijetnji u RTL Direktu Mojmire Pastorčić govorio je nuklearni fizičar i analitičar Tonči Tadić.

Je li Trump u pravu kad kaže da 'Europa propada'?

Prvo, Trumpa ne morate doživljavati jako ozbiljno. To smo vidjeli u čitavoj ovoj godini. Da on često puta kaže stvari koje su puno teže nego što stvarno jesu, da ostavi medijski dojam. Ovu njegovu izjavu treba promatrati kao baražnu paljbu prema domaćoj publici da se prikrije teško stanje američkog gospodarstva. Radi Trumpovih carina raste nezaposlenost, veliki su problemi u robnoj razmjeni Sjedinjenih Država sa njihovim tradicionalnim partnerima. Došlo je do čitavog debakla sa izvozom soje za Kinu. Najlakše je u tom slučaju prebaciti lopticu na priču da Europi jako teško ide.

Nakon ovakvih izjava, imate li Vi dojam da su Trumpova Amerika i Europa uopće na istoj strani?

Ne. Ovdje se jasno vidi da Trump ne doživljava Europu kao partnera, nego kao suparnika. Što je potpuno krivo. Jer ako se on nada da će mu Rusija i Kina biti onoliko dobri partneri kako je bila Evropa, onda su to ljuto vara.

Od prvog dana Trump je imao oštrije izjave prema europskim vođama nego prema Vladimiru Putinu, kako to tumačite?

Točno. Na kraju krajeva Rusija je jedina zemlja prema kojoj Trump nije uveo ikakve carine. On čitavo vrijeme pokušava privući na svoju stranu Putina da bi ga okrenuo protiv Kine i Xi Jinpinga, ali zaboravlja pri tome da je Xi Jinping zapravo vlasnik Rusije.

Rekli ste da Rusiju ustvari vodi mafijaški kartel, što ste pod time mislili?

Mislio sam da se Rusija ponaša na način kao da je mafijaški kartel. Dakle, što zapravo mafijaški kartel radi? Pokušava s jedne strane utjerati strah da bi se svi prema njima ponašali s poniznošću i strahopoštovanjem, da preko toga utjera svoj profit. To Rusija radi s 54 nuklearne prijetnje upućen Europi. S druge strane, svaki mafijaški kartel nastavi legalizirati svoje poslovanje i svoje stečevine. Dakle, Rusija nastavi legalizirati otimačinu Ukrajine i otimačinu 20.000 ukrajinske djece.

Zelenski kaže da se priprema novi mirovni plan koji će isključivati mogućnost ustupanja teritorija Ukrajine Rusiji. Ima li s Trumpom i Putinom takav plan uopće šanse?

Zelenski ne može prepustiti teritorij Ukrajine. To je potpuno jasno. Čak kad bi on to i htio, to ne bi dopustio Ukrajinski parlament. Na kraju krajeva, to je protivno povelji UN. To što Trump i Putin žele je, naravno, protivno povelji UN. Mene čudi da se dva lidera, dvije stalne članice Vijeća sigurnosti ponašaju na način da negiraju povelju UN. Međutim, to naravno neće proći. Kad bi došlo do prikrajanja granica, onda se tim otvara cijela Pandorina kutija promjene ruskih granica. Na kraju krajeva danas - sutra, Kina može zatražiti od Rusije povrat kompletnog ruskog dalekog istoka.

Europa doista djeluje dosta slabašno u svemu tome, kao da se ne snalazi i ne želi prihvatiti veću ulogu, tko je za to kriv?

Europa ne djeluje slabašno, nego su europske poruke pristojne. Europa djeluje u skladu s normama međunarodnog prava. To što imate s jedne strane nekoga koji se ponaša kao da je na čelu mafijaškog kartela u Kremlju, i što imate s druge strane u Bijeloj kući čovjeka koji se ponaša kao da je Don Vito Corleone - koji zahtijeva isto pokornost, respekt, 'ja tebi ovo, ti meni ono'.

Dakle, kad imaš dva čovjeka koji se ponašaju kao da su šefovi dviju mafijaških porodica pa se dogovaraju, naravno da europski čelnici koji se ne ponašaju na taj način djeluju slabo. Ali vjerujte mi, daleko je bolje djelovati kao Europska unija u duhu zajedništva i u duhu povelje UN-a, nego rušiti sve moguće norme. Jer se to na kraju obije glavu onima koji to čine.

Zanimljiva je informacija da je EU dala više novaca Ukrajini nego SAD, što je u suprotnosti onime što Trump pokušava prodati

To zapravo potvrđuje ono što govorim. Trump najčešće kaže nešto čisto radi efekta. Činjenjice su da je Amerika dala sveukupno oko 130 milijardi dolara, da je Europska unija dala više od 200 milijardi dolara pomoći Ukrajini. Pri tome ta američka pomoć najvećim dijelom je ostajala u samoj Americi. Dakle, proizvodilo se novo oružje za američke oružane snage, a staro oružje se umjesto toga slalo Ukrajincima. I to je realnost. Dakle, od Trumpovog početka mandata zapravo nema nikakvih američkih donacija Ukrajini. Sve što ide iz SAD-a za Ukrajinu je oružje koje se kupi.

Vi ste nuklearni fizičar, Rusija je neki dan raketirala zaštitnu kupolu u Černobilu, koliko je to opasno?

To je opasno jer stvara jedan opasni presedan. Dakle, ja bih podsjetio da je Rusija prilikom okupacije Černobila, da je ruska vojska pokrala sve laptope, pokrala sve mjerače zračenja. Ja ne znam što će nekom vojniku kad se vrati doma u Jakutiju mjerač zračenja... Da su zarobili kompletno osoblje koje je nadziralo ovaj uništeni reaktor. Da je nakon toga to Ukrajina, uz pomoć, nekako vratila. I da se nakon toga, još prošle godine dogodio prvi napad dronom, ciljanim dronom na pokrov Sarkofag-2. Da se sad prije par dana dogodio drugi napad. I da je to zapravo najčišća definicija ruskog nuklearnog terorizma. Dakle, izazivanje straha, da eto mi ovdje raspravljamo o tome koliko je to zapravo opasno. Na svu sreću, opasnosti nema. Ali se ovako ne smije ponašati stalna članica Vijeća sigurnosti i nuklearna sila.