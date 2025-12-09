Trump tvrdi da Mađarskoj nije obećao 'financijski štit' od 20 milijardi dolara

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije obećao 20 milijardi dolara financijske potpore Mađarskoj, što je u suprotnosti s ranijim izjavama mađarskog premijera Viktora Orbana.

"Ne, nisam mu ih obećao, ali je on to tražio", rekao je Trump za Politico u intervjuu objavljenom u utorak.

Sredinom studenog, Orban je članovima svoje delegacije nakon posjeta Bijeloj kući rekao da Mađarska može računati na američki "financijski štit" u slučaju "spekulativnog ili političkog napada" iz inozemstva.

'EU skraćuje velike iznose Mađarskoj'

"Tako planiram budućnost. Dobro jutro, Bruxelles", poručio je Orban, aludirajući na velike iznose koje EU uskraćuje Mađarskoj zbog zabrinutosti oko vladavine prava.

Nekoliko dana kasnije, Orban je u intervjuu za mađarski televizijski kanal ATV iznio iznos kojem se nada.

"Iznos koji nam je potreban za stabilnost je 10 do 20 milijardi dolara ili eura, što iz američke perspektive nije značajan iznos", rekao je.

Trump poziva na razumijevanje

Prošloga mjeseca, Trump je toj državi članici EU odobrio produljenje uvoza ruske energije unatoč američkim sankcijama uvedenima zbog ruske invazije na Ukrajinu.

Orban je najbliži saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina u 27-članom europskom bloku.

U intervjuu za Politico, Trump je pozvao na razumijevanje za mađarsku situaciju, napominjući da ta zemlja nema pristup moru i stoga ne može uvoziti energiju brodovima.

