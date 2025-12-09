FREEMAIL
'TRAŽIM POMOĆ' /

Zelenski novinarima otkrio bombastičnu vijest! Spreman je na to, ali pod jednim uvjetom

Zelenski novinarima otkrio bombastičnu vijest! Spreman je na to, ali pod jednim uvjetom
Foto: Rtl

'Osobno imam volju i spreman sam na to', poručio je Zelenski.

9.12.2025.
20:30
Franka Kopilaš
Rtl
Ukrajina je spremna za izbore, ako Sjedinjene Američke Države i europski partneri pomognu osigurati sigurnost, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski novinarima u utorak, piše Kyiv Independent.

"Sada tražim, i izjavljujem to otvoreno, da mi SAD pomogne. Zajedno s našim europskim partnerima, možemo osigurati sigurnost potrebnu za održavanje izbora. Ako se to dogodi, Ukrajina će biti spremna provesti izbore u idućih 60 do 90 dana", rekao je Zelenski.

"Osobno imam volju i spreman sam na to", poručio je Zelenski.

Zelenski je pozvao zakonodavce da izrade zakonske prijedloge koji bi omogućili izmjene izbornog zakona tijekom trajanja izvanrednog stanja.

Volodimir ZelenskiIzboriUkrajina
Zelenski novinarima otkrio bombastičnu vijest! Spreman je na to, ali pod jednim uvjetom