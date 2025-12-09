Zelenski novinarima otkrio bombastičnu vijest! Spreman je na to, ali pod jednim uvjetom
Ukrajina je spremna za izbore, ako Sjedinjene Američke Države i europski partneri pomognu osigurati sigurnost, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski novinarima u utorak, piše Kyiv Independent.
"Sada tražim, i izjavljujem to otvoreno, da mi SAD pomogne. Zajedno s našim europskim partnerima, možemo osigurati sigurnost potrebnu za održavanje izbora. Ako se to dogodi, Ukrajina će biti spremna provesti izbore u idućih 60 do 90 dana", rekao je Zelenski.
"Osobno imam volju i spreman sam na to", poručio je Zelenski.
Zelenski je pozvao zakonodavce da izrade zakonske prijedloge koji bi omogućili izmjene izbornog zakona tijekom trajanja izvanrednog stanja.
