Zelenski novinarima otkrio bombastičnu vijest! Spreman je na to, ali pod jednim uvjetom

Ukrajina je spremna za izbore, ako Sjedinjene Američke Države i europski partneri pomognu osigurati sigurnost, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski novinarima u utorak, piše Kyiv Independent.

"Sada tražim, i izjavljujem to otvoreno, da mi SAD pomogne. Zajedno s našim europskim partnerima, možemo osigurati sigurnost potrebnu za održavanje izbora. Ako se to dogodi, Ukrajina će biti spremna provesti izbore u idućih 60 do 90 dana", rekao je Zelenski.

"Osobno imam volju i spreman sam na to", poručio je Zelenski.

Zelenski je pozvao zakonodavce da izrade zakonske prijedloge koji bi omogućili izmjene izbornog zakona tijekom trajanja izvanrednog stanja.

