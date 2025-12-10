Trudnica upala u kontejner, vatrogasci mislili da je neslana šala: 'Osjetio sam trbuh pa me oblio znoj...'

Pripadnici JVP Ivanić-Grad u utorak u 19.06 sati zaprimili su poziv o "jednoj osobi koja je upala u kontejner, a druga da je zvala u pomoć". S obzirom na to da svaku dojavu smatraju ozbiljnom, četiri vatrogasca s dva vatrogasna vozila uputila su se na mjesto intervencije udaljeno dva kilometra od njihove postrojbe.

Po dolasku na mjesto događaja uočili su polupodzemni spremnik za tekstil iz kojeg viri glava žene u ranim tridesetima.

"U ruci je imala mobitel, a rekla nam je da je unutra upala nakon što joj je prvo upao mobitel u kontejner. Otvor kroz koji je pala nije bio velik, a ona je bila dosta obučena. Pitao sam je kako je i je li ozlijeđena, na što je rekla da nije. Unutra nismo ulazili, već smo je polako rukama povlačili prema van. Kad sam je uhvatio za remen prilikom izvlačenja, osjetio sam da ima veći trbuh pa sam ju upitao je li možda trudna. Rekla je da jest pa me oblio znoj tim više jer to onda više nije uobičajena intervencija", rekao je za Jutarnji list voditelj intervencije iz JVP Ivanić-Grad.

Iako je žena tvrdila kako joj ozlijeđena te da joj pomoć ne treba, vatrogasci su svejedno pozvali Hitnu pomoć kako bi spašenu ženu ipak pregledali s obzirom na to da je trudna.

Oko kontejnera su stambene zgrade, a u blizini se nalazi i dvorana, međutim, hladno vrijeme građane je prisililo da ostanu kod svojih kuća tako da je žena jedino mogla u pomoć pozvati vatrogasce.

"Doista smo po zaprimanju poziva pomislili da je u pitanju nečija šala. Prvi put u životu smo se susreli s takvom intervencijom, a neki od kolega su u postrojbi i 30 godina. Inicijalno nismo znali niti dubinu tog kontejnera, a sudeći prema svemu dubok je neka tri metra, od kojih je, valjda, polovica bila ispunjena odbačenom robom. I sama gospođa nas je iznenadila jer je bila dosta visoka, a na sve još i trudna. Prava je sreća da se nije ozlijedila. Na kraju je odbila otići s djelatnicima Hitne u bolnicu na pregled", rekao je voditelj vatrogasne intervencije.

