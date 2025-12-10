Španjolski klubovi crna mačka za Dinamo, no jedna je generacija umalo maknula kletvu
Dinamo je protiv Španjolaca većinom gubio, ali dobar dio tih poraza su i uspjesi uzevši u obzir što su ti klubovi postigli u nastavku natjecanja
Dinamo je kroz svoju povijest usko vezan sa španjolskim suparnicima. Prijateljski susreti u međuratnom periodu zlatnim su slovima upisani u Dinamovo poglavlje nazvano "Građanski", a klubovi iz te pirenejske države uklesani su u povijest Plavih.
Uspješne godine
Dinamo je od 1945. do danas protiv klubova iz Španjolske odigrao 21 službenu utakmicu. Modri su u tom periodu ostvarili tri pobjede i 15 poraza, dok su tri utakmice završile bez pobjednika. Prvu službenu utakmicu nakon rata i s novim imenom Dinamo je odigrao 1961./62. u osmini finala Kupa velesajamskih gradova protiv Barcelone, koja je na Camp Nouu slavila 5-1 prije nego li je na Maksimiru tjedan dana kasnije Dinamo odigrao 2-2 protiv španjolskog velikana. Tada je u prvoj utakmici u Kataloniji strijelac bio prvi hrvatski izbornik Dražen Jerković, dok je na Maksimiru dvaput poentirao Štef Lamza.
Zanimljivo je kako je Barcelona te sezone stigla do finala Kupa velesajamskih gradova, gdje su izgubili od Valencije 7-3 kroz dvije utakmice. A upravo je Valencia bila sljedeći Dinamov španjolski protivnik. Taj je susret odigran u finalu Kupa velesajamskih gradova 1962./63., a je Valencia uspjela obraniti naslov. Dinamovci su u prvom susretu izgubili 1-2 na Maksimiru, dok je na Mestalli rezultat bio 2-0 za domaćina. Jedini Dinamov pogodak u tom dvomeču zabio je Slaven Zambata.
Nisu Plavi dugo čekali novi susret sa španjolskim protivnicima. On je stigao tri godine kasnije kada je Atletico Madrid u obje utakmice prve runde Kupa pobjednika kupova slavio sa sveukupnih 5-0.
Uslijedile su osamdesete u kojima Dinamo nije igrao protiv španjolskih klubova, pa Domovinski rat. Tako je Dinamo, odnosno tadašnja Croatia, čekao sve do 1997. za novi susret sa Španjolcima. Prilika je stigla u osmini finala Kupa UEFA-e (Europske lige) protiv Atletico Madrida. Unatoč dobroj igri u kojoj je madridsku momčad mogao ispratiti s uvjerljivom pobjedom, Dinamo je odigrao tek 1-1 na domaćem terenu, što ih je kasnije koštalo kada je u Madridu Atletico bio bolji i slavio 1-0 te prošao dalje. Jedini pogodak za Dinamo u te dvije utakmice zabio je Edin Mujčin.
Godine mraka uz jedan bljesak svjetlosti
Početak novog stoljeća donio je brojne promjene, uključujući i povratak starog imena. Dinamo se tih godina dosta mučio, igrao i "Ligu za bedaka", a u Europi bio gotovo beznačajan. No, 2010. desila se jedna od najljepših priča moderne Plave povijesti. Ždrijeb je Dinamo spojio s Villarrealom, a "Žuta podmornica" je u goste stigla već u prvom kolu. Ta je Dinamova generacija s Vahidom Halilhodžićem na klupi bila predodređena da "makne kletvu" i donese Dinamu toliko sanjano europsko proljeće, a taj je narativ nakon utakmice s Villarrealom bio još i jači. Dinamo je na svome Maksimiru otvorio Europsku ligu na najbolji mogući način – 2-0 pobjedom pogocima Sammira i Ante Rukavine. Nažalost, Plavi su potom pali u formi, u uzvratu izgubili 3-0, pa u posljednjem kolu u izravnom dvoboju za prolaz izgubili od grčkog PAOK-a i ostali bez "europskog proljeća".
Da bi Dinamova "veza sa Španjolskom mogla oživjeti", pokazao je ždrijeb Lige prvaka za sezonu 2011./12. Dinamo je izborio ulazak u elitu po prvi put nakon 12 godina, a u skupini ih je čekao stari protivnik i najveći klub na svijetu – Real Madrid. Plavi su Real ugostili već u prvom kolu i u utakmici pred krcatom maksimirskom publikom izgubili s minimalnih 1-0 pogotkom Ángela Di Maríje. Protiv Reala je igrao i Mateo Kovačić, koji je sa svojih 17 godina, četiri mjeseca i osam dana u tom trenutku bio među najmlađim debitantima Lige prvaka ikad.
Nakon dobre predstave u prvom kolu uslijedio je dramatičan pad Plavih i porazi protiv Lyona 2-0 i Ajaxa (0-2 i 4-0), pa uzvrat protiv Real Madrida. Kraljevi su u uzvratu bili značajno bolji te su Modri ovaj put na Bernabeuu poraženi s visokih 6-2. Golove su za Real zabijali Karim Benzema, José Callejón, Gonzalo Higuaín i Mesut Özil, pa opet Callejón i Benzema. Za Plave su utješne pogotke postigli Fatos Beqiraj i Ivan Tomečak.
Dinamo je protiv Španjolaca igrao i u Ligi prvaka 2016./17. Tada su se Plavi sastali sa Sevillom, koja je u trećem kolu skupine H slavila 0-1 na Maksimiru pogotkom Samira Nasrija, da bi u 4. kolu u Sevilli pobijedila visokim 4-0. U toj su utakmici zabijali Luciano Vietto, Sergio Escudero, Steven N'Zonzi i Wissam Ben Yedder, a iz redova Dinama utakmicu pamti Petar Stojanović, koji je dobio drugi žuti netom prije kraja poluvremena.
Neki novi Dinamo
Dinamo je nakon tog poraza četiri i pol godine "izbjegavao" Španjolce, da bi ih napokon sreo 2021. Priču već znate – bila je to druga godina u posljednje tri sezone da su Plavi izborili "europsko proljeće", nešto o čemu se ranije moglo samo sanjati. Ovaj put je Dinamo čak uspio doći do četvrtfinala nakon nevjerojatne dvije utakmice s engleskim Tottenhamom, od kojeg je Dinamo najprije izgubio 2-0 u Londonu, pa fenomenalno slavio 3-0 na Maksimiru hat-trickom Mislava Oršića i sjajnim obranama Dominika Livakovića. Villarreal je, s druge strane, dvoboj sa zagrebačkim izborio nakon pobjeda nad ukrajinskim Dinamom. "Žuta podmornica" je ovoga puta bila uspješnija i slavila 0-1 na Maksimiru pogotkom Gerarda Morena iz jedanaesterca, koji po mnogima to uopće nije bio, da bi u drugom susretu Villarreal vodio 2-0 već na poluvremenu pogocima Paca Alcácera i Morena. Dinamo se pokušavao vratiti, no pogodak Oršića iz 74. minute nije bio dovoljan. Tako su Plavi nakon dvije ravnopravne utakmice izbačeni iz Europske lige u četvrtfinalu od Villarreala, koji je te sezone otišao do kraja i osvojio ovo natjecanje.
Sljedeće sezone Dinamo je opet igrao Europsku ligu i opet je uspio proći grupnu fazu, no Plavi su još jedanput zaustavljeni od strane Španjolaca. Ovog puta prepreka je bila Sevilla, koja je u prvoj utakmici na domaćem terenu slavila 3-1 pogocima Ivana Rakitića iz jedanaesterca, Lucasa Ocamposa i Anthonyja Martiala. Za Dinamo je utješni pogodak postigao Oršić, koji je Sevilli zabio i u uzvratu, što je bio jedini pogodak na utakmici.
Nakon te utakmice Dinamo je dobio godinu dana odmora od Španjolaca, da bi u veljači 2024. dočekali upravo svog sljedećeg protivnika – Real Betis. Dinamo je odradio "lavovski posao" pobijedivši Betis u Sevilli golom Brune Petkovića iz jedanaesterca prije nego li je u uzvratu Takuro Kaneko na asistenciju Arbera Hoxhe "poništio" gol Cédricu Bakambuu i postavio konačnih 2-1. Time dolazimo do ove sezone i 21. utakmice Dinama protiv španjolskih klubova, odnosno 0-3 poraza Dinama od strane Celte na Maksimiru. Nadajmo se da će 22. susret biti sretniji od 21., pogotovo uzevši u obzir da Dinamo ne zna za poraz protiv Betisa.
Dinamo je trenutno 23. sa sedam bodova, dok je Betis peti s 11. Utakmica se igra na Maksimiru u četvrtak od 18.45.
