Dinamov protivnik dolazi desetkovan na Maksimir. Smiješi li se Modrima prilika da ponove povijest?

Foto: Ipa, Independent Photo Agency/alamy/profimedia

Što se tiče samog Dinama, UEFA je dopustila klubu iz metropole prijavu Frana Topića za utakmicu s Betisom.

9.12.2025.
16:37
Sportski.net
Ipa, Independent Photo Agency/alamy/profimedia
Dinamov sljedeći europski protivnik dolazi na Maksimir bez nekoliko bitnih igrača. Momčad iz Seville u Zagreb će doputovati bez Sofyana Amrabata i Isca, koji su se ozlijedili u utakmici s Utrechtom u prošlom kolu, a zbog nje će susret s Dinamom propustiti i Ricardo Rodríguez, koji je dobio treći žuti karton.

Bijelo-zeleni će biti i bez Héctora Bellerína i Juniora Firpa, a upitan je i Diego Llorente, kao i prvi vratar Pau López. Hrvatski predstavnik tako će, zbog brojnih izostanaka, imati priliku ponoviti povijest. Naime, ova dva kluba dosad su se sastala samo dvaput – oba puta u šesnaestini finala Konferencijske lige u sezoni 2022./23. Tada je Dinamo slavio u Sevilli prije nego što je u Maksimiru odigrao 1:1 i prošao dalje. Budući da Betis u Zagreb dolazi bez više od pola obrane, Dinamo se ima pravo nadati pobjedi koja bi ga približila prolasku skupine Europske lige. U njoj se Dinamo trenutačno nalazi na 23. mjestu sa sedam bodova, dok je Betis peti s 11 bodova. Grupu prolaze prve 24 momčadi, a nakon Betisa Dinamo očekuju dvoboji protiv rumunjskog FCSB-a u Zagrebu i nezgodno gostovanje kod ponajbolje momčadi Europske lige, Midtjyllanda u Danskoj.

 

   

 

Real BetisDinamoEuropska Liga
komentara
