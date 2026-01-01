Najveće legende s poštovanjem govore o Modriću: 'To je u hrvatskoj krvi'

"Ruke su mu poput biskvita, ali noge su mu presnažne, ima strašno jake listove, a tehnički se savršen, ipak je osvajač Zlatne lopte". Jednom prilikom je tako Luku Modrića opisao Jermaine Defoe koji je s Lukom igrao u Tottenhamu.

Nedavno je YouTube kanal BallTalk Media objavio video pod naslovom "Kada legende govore o Luki Modriću", a u videu su izjave bivših nogometaša o Modriću. "On je kao dobro vino. sve je bolji s godinama. Nevjerojatan je, strašno je fit, razumije igru", riječi su Garetha Balea.

Sve o Luki Modriću čitajte na portalu Net.hr.

"Jedan je od najkompletnijih veznjaka na svijetu, ima fantastičan tempo, viziju i nevjerojatno dobro barata s loptom", kazao je o Luki Zlatan Ibrahimović. "Sada je iskusan igrač, jako sam sretan što je osvojio Zlatnu loptu jer nije često da takav igrač dobije nagrade jer nije napadač. Ja sam Hrvat po majčinoj strani i sretan sam jer je to u hrvatskoj krvi", govorio je Ibra.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Luka nastavlja briljirati i s 40 godina i dive mu se svi.

POGLEDAJTE VIDEO: Magnus Carlsen objavio staru fotografiju Luke Modrića