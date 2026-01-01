FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIVE MU SE /

Najveće legende s poštovanjem govore o Modriću: 'To je u hrvatskoj krvi'

Najveće legende s poštovanjem govore o Modriću: 'To je u hrvatskoj krvi'
×
Foto: Matteo Ciambelli/defodi Images/profimedia

Nedavno je YouTube kanal BallTalk Media objavio video pod naslovom 'Kada legende govore o Luki Modriću'

1.1.2026.
13:15
Sportski.net
Matteo Ciambelli/defodi Images/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

"Ruke su mu poput biskvita, ali noge su mu presnažne, ima strašno jake listove, a tehnički se savršen, ipak je osvajač Zlatne lopte". Jednom prilikom je tako Luku Modrića opisao Jermaine Defoe koji je s Lukom igrao u Tottenhamu.

Nedavno je YouTube kanal BallTalk Media objavio video pod naslovom "Kada legende govore o Luki Modriću", a u videu su izjave bivših nogometaša o Modriću. "On je kao dobro vino. sve je bolji s godinama. Nevjerojatan je, strašno je fit, razumije igru", riječi su Garetha Balea.

Sve o Luki Modriću čitajte na portalu Net.hr

"Jedan je od najkompletnijih veznjaka na svijetu, ima fantastičan tempo, viziju i nevjerojatno dobro barata s loptom", kazao je o Luki Zlatan Ibrahimović. "Sada je iskusan igrač, jako sam sretan što je osvojio Zlatnu loptu jer nije često da takav igrač dobije nagrade jer nije napadač. Ja sam Hrvat po majčinoj strani i sretan sam jer je to u hrvatskoj krvi", govorio je Ibra. 

Luka nastavlja briljirati i s 40 godina i dive mu se svi. 

POGLEDAJTE VIDEO: Magnus Carlsen objavio staru fotografiju Luke Modrića

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DIVE MU SE /
Najveće legende s poštovanjem govore o Modriću: 'To je u hrvatskoj krvi'