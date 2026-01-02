Evo tko je Slovenac koji je u Zagrebu autom krenuo na policiju: Kriminalac poznat po bijegu iz zatvora

Slovenskog kriminalca policija je u ponedjeljak zatekla kako u Zagrebu krade gume, nakon čega je autom pokušao pregaziti trojicu policajaca. Jedan od njih potom je iz službenog pištolja pucao na Slovenca.

Riječ je o Robertu Trščinaru (38), muškarcu koji je slovenskoj javnosti poznat kao osoba koja često puni stupce crne kronike, piše Jutarnji.

Javnost ga posebno pamti po njegovom bijegu iz slovenskog zatvora 2013., a dok je u Zagrebu krao gume, bio je u bijegu pred izdržavanjem kazne u Sloveniji te je za njim na snazi bio slovenski europski uhidbeni nalog.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Spektakularan bijeg iz zatvora

Kako bi pobjegao iz zatvora, Trščinar je u prosincu 2013. tijekom noći prepilio rešetke na nekoliko prozora, popeo se na krov zatvora te preskočio na susjednu zgradu. Od tamo se, kao u filmu, konopom napravljenim od spojenih plahti spustio na tlo.

Na žičanoj ogradi oko zatvora je napravio otvor i ušao u prostor parkirališta obližnje bolnice koji nije bio čuvan odakle je pobjegao u nepoznato.

Tada je u zatvoru bio zbog različitih krađa, a policija ga je uspješno locirala i privela nakon tri mjeseca bijega.

Zbog niza slučajeva, Trščinar je u slovenskim zatvorima sveukupno proveo oko deset godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Koji je bio motiv okrutnog ubojstva Slovenca? Kriminalist: 'Palo je nekoliko riječi, a zatim...'