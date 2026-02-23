FREEMAIL
UŽAS U LONDONU /

Golema buktinja zahvatila crkvu u noći, ljudima naredili: 'Ne otvarajte prozore i vrata'

Deseci građana javljali su vatrogascima za požar, borba je trajala satima

23.2.2026.
9:32
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Deseci ljudi panično su zvali vatrogasce kada je golema buktinja neposredno prije 21.30 zahvatila crkvu King's Hall u Londonu.

S vatrom se borilo 70 vatrogasaca koji su stigli s 10 vozila koji su pokušavali ugasiti plamen na Metodističkoj crkvi.

Gasili su do iza ponoći. Iz vatrogasne postrojbe priopćili su da su koristili ljestve duge 32 metra kako bi požar gasili odozgo, objavio je The Sun.

Londonska vatrogasna brigada izjavila je da su požar stavili pod kontrolom, ali su vatrogasci ostali na mjestu požara do ranog jutra.

Čini se kako je intenzivni požar zahvatio cijelu zgradu, pojedini dijelovi potpuno su pougljeni.

Stanovnicima je poslano upozorenje da ne otvaraju prozore i vrata dok je požar trajao.

Prema navodima Londonske vatrogasne postrojbe, požar je zahvatio dio prizemlja, drugog kata i krovova zgrade.

