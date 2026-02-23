Golema buktinja zahvatila crkvu u noći, ljudima naredili: 'Ne otvarajte prozore i vrata'

Deseci ljudi panično su zvali vatrogasce kada je golema buktinja neposredno prije 21.30 zahvatila crkvu King's Hall u Londonu.

S vatrom se borilo 70 vatrogasaca koji su stigli s 10 vozila koji su pokušavali ugasiti plamen na Metodističkoj crkvi.

🚨🇬🇧 Meanwhile in London tonight



Kings Hall Church in Southall is completely engulfed in Flames & burning to the ground right now ‼️



Dozens of firefighters & 10+ Engines are on the scene right now tackling the fire.



Churches across the United Kingdom keep getting burned down… pic.twitter.com/91rPeRmMls — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) February 22, 2026

Gasili su do iza ponoći. Iz vatrogasne postrojbe priopćili su da su koristili ljestve duge 32 metra kako bi požar gasili odozgo, objavio je The Sun.

Londonska vatrogasna brigada izjavila je da su požar stavili pod kontrolom, ali su vatrogasci ostali na mjestu požara do ranog jutra.

Čini se kako je intenzivni požar zahvatio cijelu zgradu, pojedini dijelovi potpuno su pougljeni.

Southall is dealing with a very serious situation tonight 🔥📉 The King’s Hall Methodist Church on South Road is completely engulfed in flames.



Massive respect to the 70 firefighters and ten fire engines currently on the scene trying to get this under control. Please stay out of… pic.twitter.com/JdOM4zuLMB — UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) February 22, 2026

Stanovnicima je poslano upozorenje da ne otvaraju prozore i vrata dok je požar trajao.

Prema navodima Londonske vatrogasne postrojbe, požar je zahvatio dio prizemlja, drugog kata i krovova zgrade.

