Filmska potjera u Zagrebu: Slovenac (38) krao kotače pa krenuo autom na policiju, pucali su na njega!

U Susedgradu jučer je oko 4 sata ujutro državljanin Slovenije (38), u namjeri počinjena krađe, preskočio je ogradu parkirališnog prostora trgovačkog društva na Samoborskoj cesti te s dva parkirana osobna automobila demontirao više kotača.

Demontirane kotače 38-godišnjak je zatim prebacio preko ograde trgovačkog društva te ih je odložio uz njen rub, a potom se zaputio do osobnog automobila slovenskih registracija, kojeg je ostavio parkiranog dvjestotinjak metara od mjesta krađe, izvjestila je PU zagrebačka.

Nakon što je na automobil namontirao nepripadajuću hrvatsku registraciju, automobil je pokrenuo. U tom trenutku, s ciljem uhićenja 38-godišnjaka, policija mu je službenim vozilom prepriječila put.

Imao je namjeru usmrtiti policajce

Zatim su policajci izašli iz automobila, pokazali službene značke i predstavili se riječima "policija" te mu izdali naredbe da zaustavi automobil i izađe iz njega, nakon čega je 38-godišnjak zaustavio svoj automobil.

Međutim, po približavanju policijskom automobilu, u namjeri da ih usmrti, 38-godišnjak je naglo automobilom krenuo u njihovom smjeru, na što je jedan od policajca, nakon što se osumnjičeni ponovo oglušio na naredbe da stane, s ciljem odbijanja protupravnog napada na sebe i drugu dvojicu, u pravcu prednjeg dijela automobila ispalio nekoliko hitaca iz službenog vatrenog oružja.

Osumnjičeni je tada zaustavio automobil i krenuo naglo unazad, nakon čega je okrenuo automobil te se šljunčanim putem udaljio s mjesta događaja, da bi nekoliko stotina metara dalje naletio na metalnu konstrukciju, zbog čega je izašao iz automobila te se trčeći dao u bijeg.

Prije izdani uhidbeni nalog

Intenzivnim mjerama traganja, istog dana u popodnevnim satima osumnjičeni je, uz uporabu sredstava prisile, uhićen na području Maksimira te se nad njim provodi kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti, dok u samom događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni će biti predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava će biti dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.

Ujedno, za 38-godišnjakom je od ranije raspisan Europski uhidbeni nalog Republike Slovenije radi izdržavanja kazne zatvora zbog kaznenih djela protiv imovine, kao i međunarodna potraga Interpola Ljubljana, također zbog kaznenih djela protiv imovine.

