Opako se napio, sjeo u auto i stisnuo gas pa se zabio u drugi auto zaustavljen na semaforu

U nedjelju oko 11.40 sati u Pakracu na Trgu dr. Ivana Šretera, 37-godišnji vozač, koji je pod utjecajem alkohola od 2,32 promila upravljao osobnim automobilom, uslijed neprilagođene brzine udario je prednjim dijelom vozila u zadnji dio osobnog automobila kojim je upravljala 36-godišnjakinja, koja je zaustavila vozilo zbog upaljenog crvenog svjetla na semaforu, izvijestila je policija.

U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, a budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja vozač je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.