Na udaru snažne zimske oluje: Zatvorili su škole, otkazali letove, oglašena upozorenja...

Snažna zimska oluja zatvorila je škole diljem sjeveroistoka SAD-a pa u ponedjeljak djeca ostaju kod kuće, a službe i javni prijevoz prešli su na izvanredne načine rada, dok dužnosnici diljem regije upozoravaju na obilne snježne padaline, jake vjetrove i nesigurne uvjete putovanja.

New York City, najveći školski okrug u zemlji, naredio je zatvaranje svih javnih školskih zgrada, a obilježit će se i tradicionalni snježni dan, kad neće biti ni nastave na daljinu ni programa nakon nastave.

Gradonačelnik Zohran Mamdani proglasio je izvanredno stanje i naredio da se privatna i druga vozila uklone s gradskih cesta od nedjelje navečer do podneva u ponedjeljak, rekavši da ralice i hitne službe moraju očistiti ulice jer snijeg pada sve jače. Grad je pod prvim upozorenjem na mećavu od 2017. godine.

Oluja je već otežala putovanja duž istočne obale od Washingtona do Nove Engleske, zrakoplovne tvrtke otkazale su tisuće letova, a dužnosnici pozivaju ljude da se sklone s prometnica. Zimsko vrijeme na sjeveroistoku moglo bi usporiti obradu, prijevoz i dostavu pošte i paketa, priopćila je američka poštanska služba.

Otkazani letovi

Stranica za praćenje letova FlightAware pokazala je da je više od 5000 letova već otkazano za ponedjeljak.

U dijelovima sjeveroistoka moglo bi napadati i do 60 centimetara snijega, s udarima vjetra i do 110 km/h, što povećava rizik od pada drveća i nestanka struje, prema podacima Ministarstva domovinske sigurnosti.

Guvernerka New Yorka Kathy Hochul rekla je da je aktivirala 100 pripadnika Nacionalne garde kako bi pomogli na Long Islandu, u New Yorku i donjoj dolini Hudson.

Guvernerka Massachusettsa Maura Healey proglasila je izvanredno stanje i rekla državnim službenicima da ostanu kod kuće. Connecticut je u nedjelju navečer zabranio komercijalnim vozilima promet na autocestama s ograničenim pristupom, izuzevši samo hitne i bitne dostave.

Guvernerka New Jerseyja Mikie Sherrill proglasila je izvanredno stanje na razini cijele savezne države koje stupa na snagu u nedjelju u podne, i pozvala stanovnike da ozbiljno shvate oluju.