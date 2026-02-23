FREEMAIL
BIVŠA SUPRUGA PRINCA /

Sarah Ferguson pobjegla pa se prijavila u kliniku za odvikavanje, noć stoji 17.500 dolara
Foto: Chateau Cyril/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Sarah Ferguson, 66-godišnja bivša supruga princa Andrewa, zbog čitavog je skandala s bivšim suprugom i princom Andrewom završila u klinici za odvikavanje u Švicarskoj

23.2.2026.
9:21
Hot.hr
Chateau Cyril/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Nakon što je u četvrtak policija Thames Valley uhitila princa Andrewa radi sumnji na zlouporabu javne dužnosti te dijeljenje povjerljivih materijala s preminulim višestrukim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, mnogi su se zapitali gdje je Sarah Ferguson.

Nakon što su otpečaćeni povjerljivi dokumenti povezani s Epsteinom, otkriveno je da je i 66-godišnja Sarah Ferguson, inače bivša supruga princa Andrewa, itekako surađivala sa seksualnim prijestupnikom, s njime bila u čestoj komunikaciji, a zbog čega bi mogla i posvjedočiti o prirodi druženja osramoćenog Britanca s Epsteinom.

Foto: GoffPhotos.com/Goff Photos/Profimedia

Upravo jer je i sama upletena u skandal, bivša vojvotkinja od Yorka tvrdi kako joj je narušeno mentalno zdravlje, zbog čega je otputovala u Švicarsku i prijavila se u kliniku za oporavak Paracelsus u Zürichu, izvijestio je Daily Mail.

Ovaj luksuzni rehabilitacijski centar navodno košta preko 17.500 dolara po noći, a nudi skrb za sve one koji se bore s kakvim ovisnostima, poremećajima prehrane, kroničnim stanjima i invaliditetom.

Podsjetimo, donedavno su Andrew i Sarah sebe nazivali "najsretnijim razvedenim parom na svijetu".

Foto: PA/PA Images/Profimedia

Njihov razvod dogodio se 1996. godine, nakon što je još 1992. godine u javnost puštena objava o razilaženju para. Te 1992. godine Sarah Ferguson pretrpjela je javno poniženje nakon što su je paparazzi fotografirali u toplesu i u društvu financijskog savjetnika Johna Bryana koji joj je na fotografijama ljubio nožne prste. Skandal je brzinom munje odjeknuo svijetom, a Ferguson je postala "persona non grata" kraljevske obitelji.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska porezna savjetnica objasnila kako Trumpove carine utječu na hrvatske tvrtke: 'Neki su došli do ruba' 

 

 

Sarah FergusonPrinc AndrewKraljevska Obitelj
najčitanije
