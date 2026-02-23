Amerikanci ostali zgroženi: Dok hokejaši slave zlato, šef FBI-ja divlja u svlačionici

Povijesna pobjeda američke muške hokejaške reprezentacije na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini uistinu je obilježila kraj 46-godišnjeg čekanja na zlato protiv Kanade. I dok su igrači slavili s medaljama oko vrata, pažnju javnosti ponovno je privukao netko neočekivan, direktor FBI-ja Kash Patel, koji je ušao u svlačionicu i započeo tulum u punom stilu.

Trump je, kao i obično nakon velikih pobjeda, nazvao američke hokejaše. Iako je razgovor bio pun šala i opuštenih komentara, posebno je odjeknula Trumpova referenca na žensku reprezentaciju: „Morat ćemo pozvati i ženski tim, inače bi me vjerojatno smijenili.“ Igrači su se smijali, a predsjednik je čak predložio put u Bijelu kuću i sudjelovanje na State of the Union govoru kao posebnu čast.

No, ono što je izazvalo pravu buru reakcija u SAD-u bila je prisutnost Kash Patela u svlačionici. Videozapis iz Milana prikazuje ga u bijeloj majici američkog hokeja, kako pije pivo i prska po svlačionici dok igrači pjevaju Toby Keithovu pjesmu „Courtesy of the Red, White and Blue“. Mnogi američki navijači i stručnjaci odmah su komentirali: „Kako je moguće da FBI direktor tulumari dok se u zemlji odvijaju ozbiljne krize?“

Patel je boravio u Italiji službeno, navodno zbog sastanaka s lokalnim vlastima i američkim veleposlanikom, no činjenica da je putovao FBI-ovim zrakoplovom i potom se pridružio proslavi izazvala je sumnje i kritike. Njegov glasnogovornik tvrdi da je sve bilo unaprijed planirano i u okviru službene dužnosti, no video i komentari javnosti ukazuju na suprotno.

Direktor FBI-ja je na X-u reagirao na kritike opisavši svoj dolazak u svlačionicu kao „iznimnu čast“ i „priliku da podrži američki hokej“, no skeptici smatraju da ovakvo ponašanje razara profesionalnu distancu koju funkcija zahtijeva. Podcasti i bivši agenti FBI-ja već ga prozivaju zbog „zlouporabe službene funkcije“, a neki komentatori jednostavno tvrde: „Kash Patel je sramota.“

