FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POTRAGA ZA UBOJICOM /

Milijunaš ubijen metkom u glavu, tijelo pronađeno na Valentinovo: Policija objavila snimku

Milijunaš ubijen metkom u glavu, tijelo pronađeno na Valentinovo: Policija objavila snimku
×
Foto: Facebook/Screenshot/Montgomery County Police Department

Fuller je donirao više od 1,6 milijuna dolara za modernizaciju sportskog kompleksa srednje škole Cony u Augusti

23.2.2026.
19:04
Erik Sečić
Facebook/Screenshot/Montgomery County Police Department
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američka policija još uvijek nije ušla u trag čovjeku koji je ubio Roberta Fullera (87), milijunaša i filantropa čije je tijelo otkriveno rano ujutro na Valentinovo, javlja u ponedjeljak Fox News.

Fuller je pronađen mrtav u svom stanu u domu za starije osobe u luksuznom predgrađu Washingtona, D.C.-ja. Na glavi je imao prostrjelnu ranu, a smrt se istražuje kao u ubojstvo.

Policija je u petak objavila snimku koja pokazuje osobu koja se sumnjiči za ubojstvo. Nosi kariranu majicu i crne hlače, no lice joj se ne vidi zbog kuta snimanja. Zasad nije poznato ni je li riječ o muškarcu ili ženu, no istražitelji su ukazali na to da ima prepoznatljiv način hodanja.

Tko je bio Fuller? 

Vlasti mole sve ljude koji misle da prepoznaju osumnjičenu osobu da im se jave. Svaku informaciju koja bi mogla dovesti do uhićenja spremni su nagraditi iznosom u rasponu od 250 pa do 10.000 dolara. 

Fox News podsjeća da je Fuller bio umirovljeni časnik Mornaričke pričuve i ugledni odvjetnik, ali i veliki filantrop. Donirao je više od 1,6 milijuna dolara za modernizaciju sportskog kompleksa srednje škole Cony u Augusti, nakon što je projekt zapeo zbog posljedica COVID pandemije. Sportsko igralište potom je nazvano po njemu.

Podaci gospodarske komore također pokazuju da je novac između ostalog donirao i Medicinskom centru Maine General, Povijesnom društvu Cony i lokalnoj knjižnici. 

POGLEDAJTE VIDEO: Uhićen krijumčar nakon tragedije na rijeci Uni: Nije siguran koliko je migranata prevozio u čamcu

MilijunašUbojstvoSad
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx