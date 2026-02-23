Milijunaš ubijen metkom u glavu, tijelo pronađeno na Valentinovo: Policija objavila snimku

Američka policija još uvijek nije ušla u trag čovjeku koji je ubio Roberta Fullera (87), milijunaša i filantropa čije je tijelo otkriveno rano ujutro na Valentinovo, javlja u ponedjeljak Fox News.

Fuller je pronađen mrtav u svom stanu u domu za starije osobe u luksuznom predgrađu Washingtona, D.C.-ja. Na glavi je imao prostrjelnu ranu, a smrt se istražuje kao u ubojstvo.

Policija je u petak objavila snimku koja pokazuje osobu koja se sumnjiči za ubojstvo. Nosi kariranu majicu i crne hlače, no lice joj se ne vidi zbog kuta snimanja. Zasad nije poznato ni je li riječ o muškarcu ili ženu, no istražitelji su ukazali na to da ima prepoznatljiv način hodanja.

Tko je bio Fuller?

Vlasti mole sve ljude koji misle da prepoznaju osumnjičenu osobu da im se jave. Svaku informaciju koja bi mogla dovesti do uhićenja spremni su nagraditi iznosom u rasponu od 250 pa do 10.000 dolara.

Fox News podsjeća da je Fuller bio umirovljeni časnik Mornaričke pričuve i ugledni odvjetnik, ali i veliki filantrop. Donirao je više od 1,6 milijuna dolara za modernizaciju sportskog kompleksa srednje škole Cony u Augusti, nakon što je projekt zapeo zbog posljedica COVID pandemije. Sportsko igralište potom je nazvano po njemu.

😢A wealthy Maine lawyer and author has been found shot dead at a $9,000-a-month senior living facility. Robert Fuller Jr, 87, was discovered with a gunshot wound to the head inside his apartment at the Cogir Potomac Senior Living facility in Maryland. In 2021, Fuller made a… pic.twitter.com/55Qd0PWOre — Sumner (@renmusb1) February 18, 2026

Podaci gospodarske komore također pokazuju da je novac između ostalog donirao i Medicinskom centru Maine General, Povijesnom društvu Cony i lokalnoj knjižnici.

