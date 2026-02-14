Novi trag o otetoj majci poznate voditeljice? Specijalci opkolili susjedstvo, ima uhićenih

Policija je privela najmanje tri osobe povezane s nestankom Nancy Guthrie (84), majke poznate američke TV voditeljice Savannah Guthrie, doznaje u subotu Fox News.

Izvor ističe da je riječ o dvojici muškaraca i majkom jednog od njih, no napominje da zasad nije poznato jesu li osumnjičeni.

Privođenja su uslijedila nakon što je policija kasno u petak navečer u Tucsonu opkolila područje udaljeno oko tri kilometra od kuće iz koje je Guthrie nestala. Snimke s lica mjesta prikazuju da je na terenu bila kolona policijskih vozila, kao i najmanje dva vozila specijalne policijske postrojbe (SWAT).

Foto: Brandon Bell/getty Images/profimedia

Posljednji ju je vidio zet

Potraga za 84-godišnjakinjom u četvrtak je ušla u 14. dan. Posljednji put je viđena u subotu 31. siječnja oko 21.30 sati, nakon što je večerala s kćeri Annie i zetom Tommasom Cionijem, koji ju potom odvezao kući i uvjerio se da je sigurno ušla.

Foto: Mediapunch/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Nestanak je prijavljen dan kasnije, nakon što se Guthrie nije pojavila na nedjeljnoj misi. Jedan od vjernika alarmirao je članove obitelji, a oni su potom pojurili u njezin dom i počeli je tražiti. Kad su shvatili da je nema, oko podneva su nazvali broj za hitne slučajeve.

Foto: Pima County Sheriff's Departmega/the Mega Agency/profimedia

Iako dužnosnici isprva nisu iznosili detalje, šerif okruga Pima Chris Nanos nakon dva dana je potvrdio da se radi o kaznenom djelu. "Istražitelji u ovom trenutku smatraju da je Guthrie odvedena protiv svoje volje, što sugerira da se radi o mogućoj otmici ili nasilnom odvođenju", rekao je tada šerifov glasnogovornik. Izvori su pak istaknuli da su ispred kuće pronađene kapljice krvi koje vode prema kolnom ulazu.

Snimka osumnjičenika

Savezni istražni ured (FBI) u utorak je objavio snimku osobe koja se dovodi u vezu s nestankom. Na videozapisu se vidi kako naoružani osumnjičenik prilazi vratima kuće u kojoj Guthrie živi i podiže ruku kako bi se sakrio od kamere. Njegov identitet nije poznat s obzirom na to da na glavi nosi masku, no zasad su istražitelji utvrdili da je visok između 175 i 178 centimetara, srednje građe te da je nosio ruksak "Ozar Trail Hiker Pack". Vjeruje se i da ima brkove.

Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia

"Vjerujemo da je još uvije živa, vratite je kući", napisala je nakon objave snimke njezina kći Savannah, američka novinarka najpoznatija kao voditeljica jutarnjeg programa "Today" na televizijskoj mreži NBC.

FBI je povećao nagradu za informacije koje vode do pronalaska Nancy Guthrie i/ili uhićenja bilo koga uključenog u nestanak - porasla je s 50.000 na 100.000 dolara.

U međuvremenu se pojavilo nekoliko pisama u kojima su navodni otmičari tražili otkupninu. Jedno takvo stiglo je i na adresu portala TMZ, čiji je vlasnik Harvey Levin za Fox News potvrdio da je navodni otmičar napisao da ga "ne shvaćaju ozbiljno".

POGLEDAJTE VIDEO: Policija u Dalmaciji provela akciju 'Pješak'