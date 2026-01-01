FREEMAIL
DIVLJE PČELE /

Domazet se odlučuje na neočekivan potez! Kata je šokirana

Domazet se odlučuje na neočekivan potez! Kata je šokirana
Foto: Rtl

U dirljivom razgovoru, Jakov i Ivica razgovaraju o svojim nesuglasicama. Ivicu grize savjest jer je stao na put ljubavi Katarine i njegovog sina

1.1.2026.
13:02
Hot.hr
Rtl
Tereza provodi sve više vremena s Vicom, a Čavka je ljut zbog situacije te priznaje Terezi da je ljubomoran zbog njezinog udvarača. Dotad, sestre Runje pripremaju se za Cvitino vjenčanje, a posebno je uzbuđena Zora, koja i sama isprobava vjenčanicu kod Luce.

Foto: Rtl

Teodora i Nikola razgovaraju o Ivici i njegovoj situaciji, a onda ih u svemu prekine Karmela, koja dolazi pitati kako je Ivica. "Njemu treba mir i odmor, a ne da ga se uznemiruje. Moj svekar je dostojanstven i pristojan čovjek, neću dopustiti da se svađa s drugima zbog tebe", grubo je Teodora otpratila Karmelu.

Foto: Rtl

U dirljivom razgovoru, Jakov i Ivica razgovaraju o svojim nesuglasicama. Ivicu grize savjest jer je stao na put ljubavi Katarine i njegovog sina. Njihov razgovor prekida Ante, koji ubrzo shvaća i da njegov brat ima asa u rukavu!

Kod Katarine stiže Domazet i odlučuje se na neočekivan potez!

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u!

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak

VoyoBihSerijaDivlje Pčele
