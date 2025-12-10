Pripiti vozač usmrtio mladića iz Kine (19): DORH pokrenuo istragu

Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv muškarca (55). Sumnja se da je prošlog četvrtka, nešto prije 23 sata, izazvao tešku prometnu nesreću u kojoj je poginuo pješak.

Tragedija se dogodila na pješačkom prijelazu na koprivničkom području, a život je izgubio mladić (19), državljanin Kine.

Do nesreće je došlo zbog neprilagođene brzine vozača (55) dok se približavao pješačkom prijelazu kojeg je prelazio tragično preminuli Kinez.

Vozač bio pod utjecajem alkohola

Zbog teških ozljeda koje je zadobio, pješak je preminuo na licu mjesta, a tijelo je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Koprivnica.

Kod vozača je utvrđena koncentracija alkohola od 0,24 promila te mu je u Općoj bolnici Koprivnica vađena krv radi utvrđivanja točne koncentracije alkohola u organizmu.

