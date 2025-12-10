FREEMAIL
TRAGEDIJA U KOPRIVNICI /

Pripiti vozač usmrtio mladića iz Kine (19): DORH pokrenuo istragu

Pripiti vozač usmrtio mladića iz Kine (19): DORH pokrenuo istragu
Foto: Slaven Branislav Babic/pixsell

Zbog teških ozljeda koje je zadobio, pješak je preminuo na licu mjesta, a tijelo je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Koprivnica

10.12.2025.
9:49
danas.hr
Slaven Branislav Babic/pixsell
Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv muškarca (55). Sumnja se da je prošlog četvrtka, nešto prije 23 sata, izazvao tešku prometnu nesreću u kojoj je poginuo pješak.

Tragedija se dogodila na pješačkom prijelazu na koprivničkom području, a život je izgubio mladić (19), državljanin Kine.

Do nesreće je došlo zbog neprilagođene brzine vozača (55) dok se približavao pješačkom prijelazu kojeg je prelazio tragično preminuli Kinez.

Vozač bio pod utjecajem alkohola

Zbog teških ozljeda koje je zadobio, pješak je preminuo na licu mjesta, a tijelo je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Koprivnica.

Kod vozača je utvrđena koncentracija alkohola od 0,24 promila te mu je u Općoj bolnici Koprivnica vađena krv radi utvrđivanja točne koncentracije alkohola u organizmu.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatrogasac o spašavanju mladih iz auta užasa kod Ludbrega: 'Jedna je sama izašla, troje smo izvlačili...'

