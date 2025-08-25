Ne, nitko vas ne zeza, eto snimke koja svjedoči da je zapalio lokal jer mu nije poslužena majoneza!

Neimenovani muškarac zapalio je u srijedu lokal u jednoj seviljskoj općini jer mu konobari nisu poslužili majonezu uz narudžbu.

Lako zapaljivi gospodin u lokal je stigao oko 19 sati u društvu kolege i sina, međutim nakon što je naručio pintxo (vrsta kanapea karakteristična za neke španjolske regije), silno se naljutio kada mu je konobar kazao da je ponestalo majoneze.

Isto je pitanje postavio i konobarici koja je iznijela narudžbu na terasu, no kada mu je i ona kazala da majoneze jednostavno nema, pridigao se te odšetao.

Doduše, putem mu nije palo na pamet otići u trgovinu u nabavku, ali zato je posjetio benzinsku postaju odakle se vratio s benzinom koji je prolio po lokalu u želji da ga pretvori u prah i pepeo.

Srećom, jedan od djelatnika brzo se snašao i upotrijebio aparat za gašenje požara, a piromana je uspio uhvatiti njegov kolega te ga zadržati do dolaska policije.

Počinitelj je zadobio opekline na jednoj ruci te je optužen za nanošenje materijalne štete, odnosno za podmetanje požara uz dovođenje života ljudi u opasnost.

U požaru nije bilo ozlijeđenih, a vlasnika bara medijima je kazao da se materijalna šteta procjenjuje na iznos između sedam i deset tisuća eura.