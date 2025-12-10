Mladen Grdović: 'Kada žena zamrzi muškarca, izvukla bi od njega sve živo što ima'

Zadarski pjevač Mladen Grdović opet se našao u središtu paženje. To se nije dogodilo ni zbog nove pjesme, niti zbog bilo kakvog incidenta, nego zbog gostovanja 67-godišnjeg pjevača u podcastu Večernjeg lista, Show na kvadrat, kojeg vodi novinar Zvonimir Milaković.

Razgovor nije mogao proći da ga novinar ne upita za bivšu suprugu Brankicu, za koju je Grdović imao riječi hvale te naglasio kako je ona - zakon. Pjevač je ispričao i kako je njegova kći Sara trenutno u vezi s popularnim košarkašem. Dotakao se i njezine majke te priznao kako nisu u kontaktu te kako nikad ni nije želio s njom drugačiji odnos. Bez zadrške je progovorio i o problemima s plaćanjem alimentacije, zbog kojih je svojevremeno bio na sudu. 'Kada žena zamrzi muškarca, ona bi od njega izvukla sve živo što ima', rekao je Grdović u spomenutom podcastu.

Dotakao se i svojeg dugogodišnjeg problema, onog s alkoholom. Kaže kako mu je cilj podizanje svijesti o problemu pretjeranog konzumiranja alkohola te iskoristio priliku i upozorio sve da ne sjedaju za volan kada su pod utjecajem alkohola.

Prisjetio se i kako je prošle godine uhićen za volanom s čak 3,6 promila alkohola u krvi, a krivnju ipak, ne vidi u sebi. Tvrdi kako su za to krive 'izdajice koje su ga prijavile policiji'. Zadarski pjevač tako je trenutačno bez vozačke dozvole, a kako tvrdi, policajci ga navodno mole da ponovno ide polagati vozački ispit.

