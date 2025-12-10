Cannavaro širi laži: 'Rekli su mi da me neće otpustiti nakon prvog poraza pa su to učinili'

Bivši trener Dinama Fabio Cannavaro danas je izbornik Uzbekistana, a budući da ta reprezentacija ide na Svjetsko prvenstvo, osvajač Zlatne lopte iz 2006. medijima je još i zanimljiviji.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tako je britanski Guardian želio čuti što je "pošlo po krivu" u trenerskoj karijeri nekada slavnog branića, koji je kao igrač bio najbolji igrač svijeta, a kao trener pustolov u fenjerašima.

"Jedan prijatelj, sportski direktor, nagovorio me da preuzmem Benevento u Serie B. Nisam poznavao ligu, ali sam mu vjerovao. No momčad je imala previše problema. Sjećam se utakmice protiv Ternane, u prvom poluvremenu igrali smo sjajno, ali u drugom više nismo mogli stajati na nogama. Kasnije sam doznao da sam imao četiri igrača s Covidom, a nitko mi to nije rekao. Čudne ozljede, neugodne situacije. Predsjednik me otpustio," pričao je Cannavaro o svojim počecima pa nastavio. "Onda je došao Udinese i pomislio sam da je to pravi trenutak, fantastičan klub, sjajna uprava. Spasili smo ih, a ipak se pozitivna stvar pretvorila u negativnu. Ista priča u Dinamu Zagreb, sportski direktor koji me doveo bio je smijenjen i rekao sam im: ‘Nakon mog prvog poraza i mene ćete smijeniti.’ Rekli su da neće, ali naravno, nakon jednog poraza su me otpustili. Našao sam se u tom negativnom ciklusu i osjećao se čudno, obeshrabreno. Mislio sam: ‘Kako je to moguće? Svi drugi mogu trenirati, a ja ne mogu pronaći ništa?’ Htio sam ostati u Italiji, ali onda se pojavila ova prilika s reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu. To nema cijenu." rekao je Cannavaro u svom intervjuu.

I sve bi bilo super kada bi to bila istina. Naime, Cannavaro je stigao u Dinamo tri dana prije Nove godine prošle sezone, a u Zagrebu se zadržao svega četiri mjeseca. U ta četiri mjeseca i 14 utakmica Cannavaro je ostvario sedam pobjeda (uključujući i pobjedu nad Milanom), dva remija i pet poraza (uključujući ispadanje iz Kupa protiv Osijeka i poraz od Istre na Aldo Drosini). Dakle, priča o jednom porazu "ne drži vodu". Ono što Talijan nije prenio Guardianu jest da je Dinamo tada bio "u rasulu" – preslagivanja uprave i preteški kondicijski treninzi sigurno nisu pomogli Talijanu, koji nije "kliknuo" ni s igračima, ni s upravom, ni s navijačima, kojima se zamjerio nakon snimanja reklama u Italiji usred sezone.

POGLEDAJTE VIDEO: Osmijeh na licu i grč u želucu: Je li se Salah ipak preračunao?