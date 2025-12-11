Mesarima na Dolcu obećana naknada, obnova tržnice vrijedna 25 milijuna eura
Nakon 45 dana na tržnicu Dolac danas se vraćaju prodavači mesa. Traju posljednje pripreme za otvaranje.
Za Nikolu Pohovskog, vlasnika mesnice na Dolcu, i šestero zaposlenih mesnica je 31 godinu jedini izvor prihoda. Mjesec dana prisilnog zatvaranja zbog urušavanja stropa, kaže, bacilo ih je u minus.
"S obzirom na to da su ovo udarni mjeseci, gubitak se gomila i velik je", govori nam Nikola, koji kaže da se ne može nadoknaditi.
Kupci su vijest o otvaranju dočekali s oduševljenjem. Jasminka nam je rekla da je sve zalihe "iz dubokog" potrošila.
Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević tvrdio je da će se hala otvoriti i prijašnjih dana. To se nije dogodilo, ali dio kupaca i za produljeni rok sanacije ima razumijevanja. Više pogledajte u prilogu Lucije Ptičar