Mesarima na Dolcu obećana naknada, obnova tržnice vrijedna 25 milijuna eura

MNOGI I DALJE LJUTI /

Nakon 45 dana na tržnicu Dolac danas se vraćaju prodavači mesa. Traju posljednje pripreme za otvaranje.

Za Nikolu Pohovskog, vlasnika mesnice na Dolcu, i šestero zaposlenih mesnica je 31 godinu jedini izvor prihoda. Mjesec dana prisilnog zatvaranja zbog urušavanja stropa, kaže, bacilo ih je u minus.

"S obzirom na to da su ovo udarni mjeseci, gubitak se gomila i velik je", govori nam Nikola, koji kaže da se ne može nadoknaditi.

Kupci su vijest o otvaranju dočekali s oduševljenjem. Jasminka nam je rekla da je sve zalihe "iz dubokog" potrošila.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević tvrdio je da će se hala otvoriti i prijašnjih dana. To se nije dogodilo, ali dio kupaca i za produljeni rok sanacije ima razumijevanja. Više pogledajte u prilogu Lucije Ptičar