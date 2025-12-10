Nema hrvatske korijene, ali ima najveće srce: 12-godišnja djevojčica sanja da vidi Vatrene!

NAJVATRENIJA NAVIJAČICA /

Ima 12 godina i nema nikakvih veza s Hrvatskom, štedjela je kako bi uživo gledala majstorije našeg kapetana i nada se ulaznicama za Svjetsko prvenstvo u nogometu

"Moja 12-godišnja kći štedi dvije godine za Svjetsko prvenstvo. To je sav novac koji je dobila za rođendane, obavljanje poslova, što god. Dosad je uštedjela oko 700 dolara – sve kako bi vidjela Hrvatsku kako igra na Svjetskom prvenstvu", rekla je Meyer Shire iz Chicaga u SAD-u. I to zato što od sedme godine obožava Luku Modrića. Više pogledajte u prilogu Maje Oštro Flis