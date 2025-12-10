Nova epizoda Dosjea Jarak u ponoć na Voyo

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'SARAJEVSKI KARTEL' /

Najveće suđenje u povijesti bosanskohercegovačkog pravosuđa. Time se bavi nova epizoda true crime emisije Dosje Jarak, nazvana Sarajevski kartel.

Pet ubojstava, više pokušaja ubojstava, spektakularna pljačka sarajevskog aerodroma, dilanje droge, prijetnje, iznude - govore o brutalnosti organizacije koja je bila aktivna od 2005. do 2010. godine.

Suđenje Zijadu Turkoviću i njegovoj kriminalnoj organizaciji javno je dostupno i postalo je društveni fenOmen koji na YouTubeu ima više od 30 milijuna pregleda. Svađanje kriminalaca i međusobno optuživanje pred kamerama nastupilo je tek nakon što je sve bilo otkriveno.

No, tadašnji ravnatelj policije Andriji Jarku je pojasnio koliko im je bilo teško i kako je uigranu i profesionalnu ekipu njegov tim morao loviti