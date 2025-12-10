Bura u Saboru zbog Bačićevog zakona: 'Ovo je švedski stol mafiji i interesnim skupinama'

DRUGO ČITANJE, ISTA PRIČA /

Zakoni o gradnji izazvali su burnu raspravu u Saboru u srijedu. Dok ministar Branko Bačić sporne Zakone o prostornom uređenju brani, oporba upozorava - pogoduje se lobijima i krupnom kapitalu. Ne zakonu je rekla i struka, ističu oporbenjaci pa traže da se zakon povuče ili stavi na treće čitanje.

"Pojednostavljuju se postupci za manje složene zgrade i višestambene zgrade s manje dokumenatacije, kraćim rokovima i ono što je važno za naše građane s nižim troškovima", kazao je ministar Bačić.

Siniša Hajdaš Dončić upozorio je na 'kvazi investitore'. "Apsolutno je neprihvatljivo da postoje prečaci i da za neke kvazi investitore ili investitore postoji prečac, brži način za dobivanje građevinskih dozvola", kazao je.

"Ovo je švedski stol mafiji i interesnim skupinama. Sve resurse smo dali. Kako je moguće isključiti lokalnu samoupravu?", zapitao je Miro Bulj. Više doznajte u prilogu Marine Brcković.