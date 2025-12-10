Još uvijek sunčano, ali ne zadugo: RTL-ova meteorologinja otkrila kad stiže zahlađenje

Pod utjecajem anticiklone i danas i sutra česta magla i niski oblaci, zatim u unutrašnjosti sunčana razdoblja, a u gorju i na Jadranu od jutra većinom vedro.

Srijeda

Uz obalu i u gorskim predjelima pretežno sunčano, a u unutrašnjosti magla i niski oblaci, prema sredini dana će biti i sunčanih razdoblja. Vjetar slab, u gorju do umjeren jugozapadni, a uz obalu povremeno sjeverozapadni. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -1 do 3, a uz obalu između 6 i 12 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima barem djelomice sunčano, a navečer magla i niski oblaci. Vjetar slab, a temperatura uz dulja sunčana razdoblja viša od današnje - većinom od 9 do 12 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, još ponegdje će biti i niske naoblake, a navečer opet česte magle. Vjetar slab, a temperatura između 8 i 11 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano i vedro. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, temperatura između 14 i 18 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, a u Lici će navečer opet biti magle. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, uz obalu sjeverozapadnjak, a temperatura između 10 i 15 stupnjeva.

Idućih dana na kopnu i moru

U unutrašnjosti ujutro magla i niski oblaci, ali još će u četvrtak biti i sunčanih razdoblja, a zatim od petka pretežno oblačno, magla će se u većini predjela zadržavati i veći dio dana. Vjetar slab, jutra hladna, a dnevna temperatura uz dugotrajnu nisku naoblaku osjetno niža, većinom će biti i ispod 5 stupnjeva.

Na Jadranu idućih dana stabilno i sunčano, osobito u četvrtak, zatim prema vikendu povremeno može biti i nešto više oblaka, ali bit će barem djelomice sunčano. Ujutro će kratkotrajno biti sumaglice ili magle, osobito uz zapadnu obalu Istre. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, u četvrtak na otvorenom moru prolazno i jak. Temperatura bez veće promjene, ostaje ugodno toplo za sredinu prosinca.