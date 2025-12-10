Domovina James Bonda, proizvođači kakaa i 'Dubai na steroidima': Znate što im je zajedničko s Hrvatskom?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NAŠI PROTIVNICI /

Engleska, Gana i Panama. To su tri suparnika Hrvatske u skupini L na Svjetskom nogometnom prvenstvu.

O Engleskoj znamo sve, da više nisu s nama u Uniji, da imaju kralja, da su bivša kolonijalna sila i domovina Jamesa Bonda i Davida Beckhama.

No, Gana i Panama za većinu su prilično nepoznate zemlje. Vjerojatno niste znali da je svaka četvrta čokoladica na svijetu napravljena od kakaa iz Gane ili da glavni grad Paname ima više visokih nebodera nego svi gradovi Južne Amerike zajedno?

Sve zanimljivosti o državama koje ćemo iduće godine spominjati više nego Bugarsku ili Mađarsku možete saznati u prilogu Rikarda Stojkovskog.