Zašto Hrvati sve manje vjeruju cjepivima? Liječnik: 'To djeci stvara problem, vrlo se lako zaraze'

Sjećate se priča o sumnjivom cjepivu koje masovno ubija, a svi to zataškavaju i skrivaju - e pa Francuzi su dokazali da to baš nije tako. Velika studija provedena 4 godine od pandemije pokazala je da oni koji su se cijepili umiru manje odnosno - žive duže.

"Cjepiva protiv COVID-a osim što štite od COVID-a i smanjuju smrtnost od COVID-a, naravno, što je za očekivati, ne povećavaju smrtnost od bilo kojih drugih uzroka", rekao je Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a.

Istraživalo se 30 milijuna ljudi od 18 do 59 godina od kojih je 23 milijuna primilo cjepivo, a 6 nije. Rezultati su pokazali da cijepljeni imaju 74 posto manju smrtnost od COVID-a i 25 posto manju opću smrtnost od svih drugih uzroka.

"Rizik umiranja kod cijepljenih je 74 posto rizika umiranja kod necijepljenih tj. oko jednu četvrtinu manji. Ne možemo baš jasno izmjeriti i reći da je cijela razlika samo zbog cijepljenja, ali definitivno ono što je najvažnije za izgovoriti da ne vidimo povećanje smrtnosti kod onih koji su cijepljeni", kazao je epidemiolog Ozren Polašek.

Mnogi i dalje ne vjeruju cjepivu

Podaci su egzaktni i ovo nije prva studija koja pokazuje da mRNA cjepiva ne ubijaju, no onima koji ne vjeruju, sigurno to neće biti dovoljni dokaz. Takvih je nakon pandemije sve više.

"Mnogi ljudi koje poznajem odnosno poznavao sam su se cijepili i umrli. Posebice starije osobe. Djed mi je umro od cjepiva", kaže Marko iz Zagreba.

"Cjepivo je nula bodova, neću komentirati ništa pretjerano, ali smo dobro upoznati s činjenicama i velikim posljedicama. Mnogo je ljudi izgubilo živote - nažalost", kaže Bahra iz Zagreba.

Pitali smo vas i na Facebooku, većina komentara također je protiv cjepiva, jer da oni koji su vjerovali više nisu među živima, ili da u to može vjerovati samo onaj koji nema mozga, samo su neki od komentara.

Pada nam kolektivni imunitet

Poplava dezinformacija dovela je do sumnje u baš sva cjepiva. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da je broj slučajeva vrlo zaraznih ospica u Europi skočio za 47 posto. Procijepljenost pada i u Hrvatskoj i to u zadnjih 15 godina.

"To djeci stvara problem što nam pada kolektivni imunitet i vrlo se lako zaraze. Imali smo nekoliko slučajeva ospica zadnjih godina, prošle godine bila je epidemija hripavca. Ona se nastavila jednim dijelom i ove godine u ne tako velikom obujmu", rekao je Juraj Jug, liječnik obiteljske medicine u Domu zdravlja Zagreb Zapad.

Cjepiva spasila mnoge živote

Epidemija hripavca u Dubrovniku i Splitu prije dvije godine podsjetila je zašto su cjepiva važna. Poznati epidemiolog upozorava - kako je bilo, kad ih nije bilo.

"Umiralo je prije uvođenja cjepiva protiv ospica i rubeola oko 20-25 male djece godišnje, umiralo od ospica, od tetanusa, difterije, hripavca je preko 100 godišnje. Sad ne umire nitko od tih bolesti, eto koliko su bitna", rekao je Kaić.

Stavovi o cjepivu se grade na internetu

Liječnik u zagrebačkom domu zdravlja govori nam da pacijenti sve češće dolaze s tvrdim stavovima o cijepljenju koje su čuli na portalima ili preko YouTubea i vrlo ih je teško razuvjeriti.

"Bila je jedna pacijentica koja je čula da cjepivo protiv COVID-a uzrokuje tromboze pa je onda došla sa strahom da će onda dobiti možda udar i onda je sjedila u čekaonici 3 sata da se uvjeri da se to stvarno neće dogoditi, ali uglavnom su to strahovi najčešće zbog ovoga autizma", kazao je liječnik obiteljske medicine Jug.

E da, jedna od najraširenijih lažnih teorija je ona da cjepivo protiv ospica, zaušnjaka i rubeole uzrokuje autizam. Studija liječnika koji ju je proveo na pazite sad - svega 12 djece, više puta je pobijena, ali nastavila se širiti bespućima interneta i plašiti ljude.

"Ova pandemija nam je pokazala da je potrebno jako puno raditi da se povrati povjerenje u znanost jer nema sumnje da znanstvena istraživanja donose najbolji način za dobivanja neke spoznaje. Nisu ni znanstvena istraživanja bez grešaka", kaže epidemiolog Polašek.

A nisu ni cjepiva bez nuspojava. Ipak definitivno je dokazano da spašavaju živote. Kako mnogo puta prije, tako i sada u velikoj francuskoj studiju o COVID cjepivu.