Hrvatski epidemiolog analizirao Trumpovu izjavu o cjepivu i autizmu: 'Ne znam kako to misli izvesti'

Epidemiolog Bernard Kaić komentirao je za Net.hr teoriju Donalda Trumpa o povezanosti paracetamola i autizma te pojasnio sadrže li cjepiva koja se koriste u Hrvatskoj živu i aluminij.

Kaže kako iako je predsjednik SAD-a sa svojim stručnim timom prvenstveno govorio o njihovom stavu da paracetamol (acetaminofen) primijenjen u trudnoći, a i u ranoj dojenačkoj dobi, ima veze s nastankom autizma, nije izravno rekao da vidi poveznicu cijepljenja s razvojem autizma, ali je dao par "preporuka" o primjeni cjepiva te nekoliko puta rekao da vjeruje u njih.

"Rekao je da se mora iz cjepiva ukloniti živa (timersal koji se koristio kao konzervans sadrži živu) i aluminij (aluminijeve soli se koriste kao adjuvansi). Koliko znam, živa je već odavno uklonjena iz svih cjepiva koja se koriste u SAD-u, a i iz svih cjepiva koja se koriste u Hrvatskoj", objasnio je Kaić.

Kako misli izbaciti aluminij?

Dodao je kako ne zna kako Trump misli izbaciti aluminij jer za sada nije pronađena odgovarajuća alternativa aluminijevim solima koja se koriste kao adjuvans radi pojačavanja imunološkog odgovora na cjepivo.

"Trebat će puno godina da se nađe adekvatna zamjena za aluminijeve soli, da se provedu klinička istraživanja s alternativnim adjuvansima i da se odobri primjena takvih novih formulacija cjepiva", dodao je.

"Također je rekao da su npr. cjepiva protiv ospica, rubeole i mumpsa dobra te da ih treba davati odvojeno, a ne zajedno kao MPR kombinaciju. Nije rekao zašto. To također ne znam kako će moći pedijatri u SAD-u ispoštovati jer iskreno, ne znam niti jednog proizvođača koji proizvodi ta cjepiva pojedinačno u tako velikim količinama", pojasnio je.

"Svejedno, brojna su istraživanja pokazala da niti živin spoj tiomersal (kojeg više nema u cjepivima u SAD-u) niti aluminijevi spojevi niti kombinirana cjepiva povećavaju rizik od nastanka autizma. Radi se o dobro dizajniranim istraživanjima koja bi zasigurno ukazala na povezanost, kad bi takva povezanost postojala", zaključio je stručnjak.

