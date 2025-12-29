Našli ga mrtvog vezanog za stup, sumnjaju na ubojstvo na vrlo okrutan način

Pripadnici srbijanskog Ministarstva unutarnjih poslova i dežurni javni tužitelj provode intenzivnu istragu o pronalasku tijela muškarca na farmi u neposrednoj blizini Vrbasa.

Tijelo je u ponedjeljak, 29. prosinca, oko 12 sati.

Prvi rezultati istrage ukazuju na to da se radilo o nasilnoj smrti, a da je ubojstvo izvedeno na izuzetno okrutan način. Kako je objavio Blic, muškarca su pronašli u gospodarskom objektu farme, bio je vezan užetom za stup.

Muškarac je imao teške ozljede glave, a prema izvorima bliskim istrazi, lice žrtve bilo je neprepoznatljivo od siline udaraca.

Tijelo su poslali na obdukciju, a identitet muškarca još nisu objavili.

Policija provodi informativne razgovore sa zaposlenicima na farmi i provjerava snimke s nadzornih kamera na pristupnim cestama.

