UŽAS U SRBIJI /

Našli ga mrtvog vezanog za stup, sumnjaju na ubojstvo na vrlo okrutan način

Našli ga mrtvog vezanog za stup, sumnjaju na ubojstvo na vrlo okrutan način
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Prvi rezultati istrage pokazali da se radi o ubojstvu na vrlo okrutan način

29.12.2025.
13:11
danas.hr
Shutterstock/Ilustracija
Pripadnici srbijanskog Ministarstva unutarnjih poslova i dežurni javni tužitelj provode intenzivnu istragu o pronalasku tijela muškarca na farmi u neposrednoj blizini Vrbasa.

Tijelo je u ponedjeljak, 29. prosinca, oko 12 sati.

Prvi rezultati istrage ukazuju na to da se radilo o nasilnoj smrti, a da je ubojstvo izvedeno na izuzetno okrutan način. Kako je objavio Blic, muškarca su pronašli u gospodarskom objektu farme, bio je vezan užetom za stup.

Muškarac je imao teške ozljede glave, a prema izvorima bliskim istrazi, lice žrtve bilo je neprepoznatljivo od siline udaraca.

Tijelo su poslali na obdukciju, a identitet muškarca još nisu objavili.

Policija provodi informativne razgovore sa zaposlenicima na farmi i provjerava snimke s nadzornih kamera na pristupnim cestama.

