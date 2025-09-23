Trump će se obratiti UN-u prvi put od 2020. i predstaviti svoju 'viziju svijeta'

U New Yorku je započela 80. Opća skupština Ujedinjenih naroda. Godišnje zasjedanje UN-a otvorio je glavni tajnik Antonio Guterres predstavljanjem svog godišnjeg izvješća i snažnim apelom za obnovu povjerenja u međunarodno pravo i zajedničku suradnju.

Tradicionalno, prvi govor održao je brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva. Nakon njega, prema rasporedu, govorit će i američki predsjednik Donald Trump, čiji je istup Bijela kuća najavila kao predstavljanje njegove „vizije svijeta“.

Ključni događaji

Gutteres otvorio Opću skupštinu UN-a

Čeka se govor Donalda Trumpa

CIA spriječila napad na UN?

Odaberimo ljudska prava i klimatsku akciju

15.40 - Govoreći o Vijeću sigurnosti UN-a, Guterres je poručio da ono mora ispuniti svoje odgovornosti, postati transparentnije i rješavati nepravde, javlja BBC.

Dodao je kako „moramo odabrati ljudsko dostojanstvo i ljudska prava“, obraćajući se Skupštini na francuskom jeziku, nakon što je govor započeo na engleskom.

Guterres je istaknuo i da su potrebne reforme međunarodnog financijskog sustava te pozvao na „veće sudjelovanje zemalja u razvoju u njegovom sastavu i odlučivanju“.

Glavni tajnik potom se osvrnuo na nužnost klimatske akcije. „Fosilna goriva su promašena oklada“, rekao je, pozvavši zemlje G20 skupine da se obvežu na smanjenje emisija.

„Rješenja i alati već postoje, ali moramo odabrati klimatsku pravdu i klimatsku akciju“, zaključio je.

CIA spriječila napad na UN?

15.35 - Američka Tajna služba u utorak je objavila da je razbila mrežu elektroničkih uređaja u blizini sjedišta Ujedinjenih naroda u New Yorku, javlja Sky News.

Poručili su da su identificirali "neposrednu prijetnju" u obliku uređaja koji su se mogli koristiti za provođenje telekomunikacijskih napada. Više doznajte OVDJE.

Poziv na kraj rata u Sudanu, Ukrajini i Gazi

15.25 - „Moramo donijeti odluku“, kazao je Guterres, pozivajući dvoranu da ponovno potvrdi međunarodno pravo, čija su načela, kako kaže, bila temelj UN-a, prenosi BBC.

Poziva države da prozovu zemlje koje se ponašaju „kao da se na njih pravila ne odnose“. Zatim počinje govoriti o nasilju kojem su izloženi civili u Sudanu te poziva sve strane da rade na njihovoj zaštiti.

Osvrćući se na druge sukobe, Guterres traži „trajni prekid vatre“ i mir u Ukrajini. „Ništa ne može opravdati“ napade u Izraelu 7. listopada 2023., kaže on, te poziva na trajni prekid vatre u Gazi, povećanje humanitarne pomoći u toj enklavi i oslobađanje svih talaca, usred jačanja gladi i ubijanja palestinskog stanovništva.

Guterres kaže kako su UN nastali kao „praktična strategija za opstanak čovječanstva“. To je „zaštitni zid od plamena sukoba i trećeg svjetskog rata“.

„Svi smo u ovome zajedno“, poručuje Općoj skupštini. Osamdeset godina kasnije, okupljene nacije suočene su s istim pitanjima s kojima su se suočili i osnivači UN-a, kaže Guterres. „Kakvu vrstu svijeta zajedno biramo graditi?“ upitao je dvoranu.