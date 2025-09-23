Prijetnja prije Trumpovog govora, oglasila se Tajna služba: 'Pronašli smo uređaje'
Tajna služba ukupno je detektirala oko 300 SIM poslužitelja i 100 tisuća SIM kartica na više lokacija u New Yorku
Američka Tajna služba u utorak je objavila da je razbila mrežu elektroničkih uređaja u blizini sjedišta Ujedinjenih naroda u New Yorku, javlja Sky News.
Poručili su da su identificirali "neposrednu prijetnju" u obliku uređaja koji su se mogli koristiti za provođenje telekomunikacijskih napada.
Podsjetimo, to se dogodilo u trenutku dok se svjetski čelnici okupljaju u američkom gradu na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda.
Tajna služba, koja je inače odgovorna za zaštitu američkog predsjednika Donalda Trumpa i drugih visokih dužnosnika, ukupno je detektirala oko 300 SIM poslužitelja i 100 tisuća SIM kartica na više lokacija u New Yorku.
"Opsežna mreža bila je sposobna ugasiti mobilne mreže te štititi komunikaciju između neprijateljskih aktera", navela je služba.
Uživo pratite obraćanje Donalda Trump u UN-u OVDJE.