ALARM U NEW YORKU /

Prijetnja prije Trumpovog govora, oglasila se Tajna služba: 'Pronašli smo uređaje'

Prijetnja prije Trumpovog govora, oglasila se Tajna služba: 'Pronašli smo uređaje'
Foto: Rtl

Tajna služba ukupno je detektirala oko 300 SIM poslužitelja i 100 tisuća SIM kartica na više lokacija u New Yorku

23.9.2025.
15:35
Erik Sečić
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američka Tajna služba u utorak je objavila da je razbila mrežu elektroničkih uređaja u blizini sjedišta Ujedinjenih naroda u New Yorku, javlja Sky News

Poručili su da su identificirali "neposrednu prijetnju" u obliku uređaja koji su se mogli koristiti za provođenje telekomunikacijskih napada. 

Podsjetimo, to se dogodilo u trenutku dok se svjetski čelnici okupljaju u američkom gradu na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

Tajna služba, koja je inače odgovorna za zaštitu američkog predsjednika Donalda Trumpa i drugih visokih dužnosnika, ukupno je detektirala oko 300 SIM poslužitelja i 100 tisuća SIM kartica na više lokacija u New Yorku. 

"Opsežna mreža bila je sposobna ugasiti mobilne mreže te štititi komunikaciju između neprijateljskih aktera", navela je služba.

Uživo pratite obraćanje Donalda Trump u UN-u OVDJE.

Ujedinjeni NarodiDonald Trump
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ALARM U NEW YORKU /
Prijetnja prije Trumpovog govora, oglasila se Tajna služba: 'Pronašli smo uređaje'