Opasni koktel 'rasparao' Sergejev želudac: Objavljena horor snimka s božićne zabave

Sergej (38) iz Rusije bori se za život nakon što mu je koktel s tekućim dušikom "rasparao" želudac, objavio je Daily Mail u četvrtak.

Horor se odvio na božićnoj proslavi u kuhinjskom studiju "Igra Stolov" u Moskvi dok je kuhar gostima pripremao koktele s tekućim dušikom, koji se u profesionalnim kuhinjama obično koristi za smrzavanje sastojaka, ali može biti opasan ako se proguta prije nego što potpuno ispari.

Svjedoci su ispričali da nisu imali pojma o potencijalnom riziku te da je kuhar 38-godišnjaka nagovorio da odmah ispije koktel. Sergej je to učinio uz smijeh, a pritom nije znao da će posljedice biti katastrofalne.

Objavljena uznemirujuća snimka

Zbog jakih bolova primio se za trbuh, a ubrzo je pao u nesvijest i potom završio u bolnici. Liječnici su utvrdili da je tekući dušik izazvao brzo širenje plina unutar njegovog tijela, što je dovelo do rupture želuca.

⚠️ WARNING: This post contains descriptions of a severe medical emergency and internal injuries



A corporate Christmas party in Moscow turned into a nightmare after a 38-year-old guest, identified as Sergey, was left fighting for his life when his stomach was "torn apart" by a… pic.twitter.com/cuqrJP5J0y — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 25, 2025

Hitno je prebačen na odjel intenzivne njege, a kirurzi su ga operirali. Mediji su naknadno izvijestili da je pri svijesti te da se oporavlja, ali da njegovo stanje i dalje ozbiljno.

Podsjetimo, tekući dušik izuzetno je opasan ako se proguta. Nakon što se unese u tijelo, pretvara se u plin i u volumenu se širi stotinama puta. Naglo širenje može izazvati snažan unutarnji pritisak, nakon kojeg može doći do rupture želuca, unutarnjeg krvarenja i oštećenja organa. Postoji mogućnost i da ekstremna hladnoća zamrzne unutarnja tkiva i dodatno pogorša ozljede.

POGLEDAJTE VIDEO: Rusija predstavila raketu neograničenog dometa, Putin poslao poruku: 'Ovo nema nitko na svijetu'