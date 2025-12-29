FREEMAIL
BORI SE ZA ŽIVOT /

Opasni koktel 'rasparao' Sergejev želudac: Objavljena horor snimka s božićne zabave

Opasni koktel 'rasparao' Sergejev želudac: Objavljena horor snimka s božićne zabave
Foto: X/screenshot

Zbog jakih bolova primio se za trbuh, a ubrzo je pao u nesvijest i potom završio u bolnici

29.12.2025.
13:20
Erik Sečić
X/screenshot
Sergej (38) iz Rusije bori se za život nakon što mu je koktel s tekućim dušikom "rasparao" želudac, objavio je Daily Mail u četvrtak. 

Horor se odvio na božićnoj proslavi u kuhinjskom studiju "Igra Stolov" u Moskvi dok je kuhar gostima pripremao koktele s tekućim dušikom, koji se u profesionalnim kuhinjama obično koristi za smrzavanje sastojaka, ali može biti opasan ako se proguta prije nego što potpuno ispari.

Svjedoci su ispričali da nisu imali pojma o potencijalnom riziku te da je kuhar 38-godišnjaka nagovorio da odmah ispije koktel. Sergej je to učinio uz smijeh, a pritom nije znao da će posljedice biti katastrofalne. 

Objavljena uznemirujuća snimka 

Zbog jakih bolova primio se za trbuh, a ubrzo je pao u nesvijest i potom završio u bolnici. Liječnici su utvrdili da je tekući dušik izazvao brzo širenje plina unutar njegovog tijela, što je dovelo do rupture želuca. 

Hitno je prebačen na odjel intenzivne njege, a kirurzi su ga operirali. Mediji su naknadno izvijestili da je pri svijesti te da se oporavlja, ali da njegovo stanje i dalje ozbiljno. 

Podsjetimo, tekući dušik izuzetno je opasan ako se proguta. Nakon što se unese u tijelo, pretvara se u plin i u volumenu se širi stotinama puta. Naglo širenje može izazvati snažan unutarnji pritisak, nakon kojeg može doći do rupture želuca, unutarnjeg krvarenja i oštećenja organa. Postoji mogućnost i da ekstremna hladnoća zamrzne unutarnja tkiva i dodatno pogorša ozljede. 

POGLEDAJTE VIDEO: Rusija predstavila raketu neograničenog dometa, Putin poslao poruku: 'Ovo nema nitko na svijetu'

RusijaTekući DušikKoktel
