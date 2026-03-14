BLIŽE MU SE PEDESETE /

Legendarni Francuz oduševio mišićima nakon mirovine: 'Trening s mojom partnericom u zločinu'

Legendarni Francuz oduševio mišićima nakon mirovine: 'Trening s mojom partnericom u zločinu'
Foto: MAO/imago sportfotodienst/Profimedia

14.3.2026.
14:38
Sportski.net
Legendarni Francuz Thierry Henry možda je odavno završio svoju legendarnu igračku karijeru, ali bivši napadač Arsenala i Barcelone i dalje je u odličnoj formi.

Četrdesetosmogodišnjak, nekada poznat po agilnosti i brzini s vitkom građom, nakon umirovljenja se posvetio trenerskom i analitičarskom poslu te je dobio više mišićne mase. Na Instagramu je Henry s pratiteljima podijelio svoj trening, uz snimke na kojima vježba zajedno s partnericom Andreom Rajačić iz Bosne i Hercegovine.

U opisu objave otkrio je i formulu svog uspjeha. "Jedan sat treninga s mojom partnericom u zločinu i prslukom od 10 kilograma. Naporno radi, jedi dobro, bez šećera!!!", napisao je Henry.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kako piše Daily Mail, taj par zajedno je već 15 godina, a njegova se partnerica uglavnom drži podalje od javnosti. Rajačić je nekada radila kao model, a njezini profili na društvenim mrežama su privatni. Zajedno imaju troje djece – Tristana, Tatianu i Gabby. Henry također ima kćer s bivšom suprugom Nicole Merry, svoje prvo dijete rođeno 2005. godine.

Danas je Henry najpoznatiji kao dio četvorke na CBS-u, gdje uz Jamieja Carraghera, Micaha Richardsa i Kate Scott komentira utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO: Sigurdsson otvoreno o tome što ovu Hrvatsku čini tako jakom i koja je njena tajna

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
