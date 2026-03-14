Legendarni Francuz oduševio mišićima nakon mirovine: 'Trening s mojom partnericom u zločinu'

Legendarni Francuz Thierry Henry možda je odavno završio svoju legendarnu igračku karijeru, ali bivši napadač Arsenala i Barcelone i dalje je u odličnoj formi.

Četrdesetosmogodišnjak, nekada poznat po agilnosti i brzini s vitkom građom, nakon umirovljenja se posvetio trenerskom i analitičarskom poslu te je dobio više mišićne mase. Na Instagramu je Henry s pratiteljima podijelio svoj trening, uz snimke na kojima vježba zajedno s partnericom Andreom Rajačić iz Bosne i Hercegovine.

U opisu objave otkrio je i formulu svog uspjeha. "Jedan sat treninga s mojom partnericom u zločinu i prslukom od 10 kilograma. Naporno radi, jedi dobro, bez šećera!!!", napisao je Henry.

Kako piše Daily Mail, taj par zajedno je već 15 godina, a njegova se partnerica uglavnom drži podalje od javnosti. Rajačić je nekada radila kao model, a njezini profili na društvenim mrežama su privatni. Zajedno imaju troje djece – Tristana, Tatianu i Gabby. Henry također ima kćer s bivšom suprugom Nicole Merry, svoje prvo dijete rođeno 2005. godine.

Danas je Henry najpoznatiji kao dio četvorke na CBS-u, gdje uz Jamieja Carraghera, Micaha Richardsa i Kate Scott komentira utakmice.

