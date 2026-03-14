Kustić dao svoj sud: 'Treba izgraditi novi stadion, Hajduk i Split to zaslužuju'

Na Poljudu je jučer predstavljena studija o stadionu u Splitu. U studiji su prikazane četiri opcije između kojih će građani Splita moći birati na referendumu, a svoje mišljenje dao je i predsjednik HNS-a, Marijan Kustić.

"Ljudi su emotivno vezani uz Poljud. Nisam za rekonstrukciju jer sam čuo da su rekli da se i ne može raditi rekonstrukcija, a sigurno bi to bila bacanje novca u 'bačvu bez dna'. Ja sam za novi stadion. Hajduk i grad Split ga zaslužuju,“ rekao je Kustić na panel-raspravi održanoj u subotu, pa dodao:

"Morate sagledati sve činjenice – što nosi sam Poljud, što dobijete ako ostane na mjestu, što dobijete u slučaju rekonstrukcije. I Hajduk bi profitirao kroz prihode, ali bilo bi i sadržaja izvan samog nogometa,“ kaže Kustić, pa najavljuje:

"Željeli bismo dovesti i finale Konferencijske lige na novi stadion, ali do toga bi se trebali ispuniti neki uvjeti,“ zaključuje predsjednik HNS-a.

