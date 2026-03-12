Stručnjaci složni: Ovo je najbolje rješenje za Poljud

Hajduk i Split su pred bitnom odlukom - što napraviti s Poljudom. Klub iz Splita već dugo gleda ka novom ili obnovljenom stadionu, a stvar je ubrzao i ruševan krov na trenutnom stadionu.

Poljudu je problem i konstrukcija koja je na rubu otkazivanja zbog zastara materijala, pa je samim time obnova ili čak i novi stadion ne samo realna, već i neophodna opcija. A struka nudi četiri rješenja:

Prvo rješenje je sanacija i energetska obnova stadiona na Poljudu, te u isto vrijeme gradnja stadiona u Brodarici i trening kampa u Stobreču. Ta opcija bi koštala 391 milijun eura. Druga opcija je sanacija i nadogradnja stadiona na Poljudu koja bi došla 82 milijuna eura, a treća je opcija izgradnja novog stadiona na Poljudu (Hajduk bi dotad igrao na Parku mladeži) za 316 milijuna eura. Posljednja od četiri opcija je izgradnja novog stadiona na nepoznatoj lokaciji na gradskoj periferiji za 577 milijuna eura.

Prema izračunima prva bi opcija generirala 7.5 milijuna eura zarade svake godine, druga milijun eura minusa svake godine, treća, 12.5 milijuna eura zarade godišnje, dok četvrta opcija generira oko 5 milijuna eura prosječno godišnje za investitora.

Iz svega navedenog je struka koja je bila zadužena za odluku zaključila da opcija broj jedan i tri nisu izvedive, a da opcija broj četiri nema financijskog smisla. Odnosno da je opcija broj tri - novi stadion na istoj lokaciji uz obnovu Parka Mladeži idealno rješenje. Osim toga što je zarada veća nego u prve dvije opcije zemljište je u vlasništvu grada, a opcija također ima projektirane najviše prihode.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

U toj trećoj opciji bi uz stadion, parkinge imali bi prostor za trgovački centar, hotel i ostale sadržaje. Park mladeži bio bi rekonstruiran na 10.700 sjedala, primarno atletski uz dodatnu atletsku dvoranu imao bi UEFA 4 standard pa bi Hajduk mogao igrati SHNL ili europska natjecanja.

U ovoj opciji Hajduk igra tri godine na Poljudu, od 2029. igra na Parku mladeži tri godine dok se gradi novi Poljud i početkom 2032. bi se trebala odigrati prva utakmica.

