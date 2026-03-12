Hajduk dovodi najvećeg talenta hrvatskog nogometa?!

Rafaelo Gomes Cirino, poznatiji kao Belinho, uskoro bi mogao postati novi igrač splitskog Hajduka.

Mladi Brazilac s hrvatskom putovnicom nedavno je zabio prvijenac za Kustošiju u Drugoj NL (trećem rangu hrvatskog nogometa) nakon što je zimus otišao iz Dinama. Tako Belinho miješa nastupe za seniore i juniore Kustošije, a kako prenosi Germanijak, minutažu u SHNL-u mogao bi pronaći u najljućem Dinamovom rivalu – Hajduku.

"Kustošijini juniori za vikend gostuju u Splitu, a Poljud je pokazao snažan interes za donedavnog Dinamovca. Kontakti su uspostavljeni, razgovarat će se tijekom vikenda, a kako saznajemo – obitelj nije imuna na zov Poljuda, osobito ako će taj zov pratiti jasno iscrtani razvojni put", piše Germanijak.

Ipak, kako navodi taj portal, ima dosta stepenica do tog transfera jer Andy Bara ipak preferira transfer u inozemstvo.

