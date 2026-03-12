FREEMAIL
BIO BI SPEKTAKL /

Hajduk dovodi najvećeg talenta hrvatskog nogometa?!

Hajduk dovodi najvećeg talenta hrvatskog nogometa?!
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

'Kontakti su uspostavljeni, razgovarat će se tijekom vikenda, a obitelj nije imuna na zov Poljuda'

12.3.2026.
9:27
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
Rafaelo Gomes Cirino, poznatiji kao Belinho, uskoro bi mogao postati novi igrač splitskog Hajduka.

Mladi Brazilac s hrvatskom putovnicom nedavno je zabio prvijenac za Kustošiju u Drugoj NL (trećem rangu hrvatskog nogometa) nakon što je zimus otišao iz Dinama. Tako Belinho miješa nastupe za seniore i juniore Kustošije, a kako prenosi Germanijak, minutažu u SHNL-u mogao bi pronaći u najljućem Dinamovom rivalu – Hajduku.

"Kustošijini juniori za vikend gostuju u Splitu, a Poljud je pokazao snažan interes za donedavnog Dinamovca. Kontakti su uspostavljeni, razgovarat će se tijekom vikenda, a kako saznajemo – obitelj nije imuna na zov Poljuda, osobito ako će taj zov pratiti jasno iscrtani razvojni put", piše Germanijak.

Ipak, kako navodi taj portal, ima dosta stepenica do tog transfera jer Andy Bara ipak preferira transfer u inozemstvo.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka želi još, evo što je Sanchez rekao uoči ključne utakmice

HajdukDinamoKustošijaBelinhoAndy Bara
