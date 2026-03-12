FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIVLJE PČELE /

Slijedi najbolniji trenutak dosad! Nikola otkriva Cviti da je otac Zorina djeteta

Slijedi najbolniji trenutak dosad! Nikola otkriva Cviti da je otac Zorina djeteta
×
Foto: Rtl

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'

12.3.2026.
12:22
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Anka i dalje ne može oprostiti Luci, ali spremna je učiniti sve kako bi spasila svoj brak sa Šušnjarom.

Marko slijedi Antu i otkriva da je Čavka zarobljen u šumi pa mu odluči pomoći. Teodora odlazi na razgovor s liječnikom koji je pokuša umiriti.

Slijedi najbolniji trenutak dosad! Nikola otkriva Cviti da je otac Zorina djeteta
Foto: Rtl

Katarina smišlja način kako da Zori barem malo pokuša umanjiti osjećaj krivnje.

Ivica i Jakov imaju velikih problema sa zadrugom, a Domazet im nudi pomoć. Rajka i Badurina i dalje su u potrazi za informacijama o njezinu izgubljenom djetetu.

Nikola sve više tone u očaj i više ne može živjeti s tajnom koju skriva od Cvite. U naletu emocija i grižnje savjesti odluči joj priznati sve i otkriva joj da je otac Zorina djeteta!

Slijedi najbolniji trenutak dosad! Nikola otkriva Cviti da je otac Zorina djeteta
Foto: Rtl

Mirjana mu nudi svoju pomoć. Iako plan djeluje suludo, možda je jedino rješenje...

Slijedi najbolniji trenutak dosad! Nikola otkriva Cviti da je otac Zorina djeteta
Foto: Rtl

Kako je reagirala Cvita i je li to Nikolin i njezin konačni kraj, pokazat će nova epizoda 'Divljih pčela', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Od autobusne karte do kave: Što će sve poskupjeti zbog rata u Iranu? 'U slučaju dugotrajnog sukoba...'

Divlje PčeleVoyoRtlNova Epizoda
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx